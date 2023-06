Селекция | Пет нови аудиокниги

Книгата е толкова е увлекателна, че дори няма нужда да имате куче, за да искате да научите повече не само за най-добрите ни приятели, но и за човешката психология въобще, защото е известно, че по отношението ни към беззащитните се разбира и колко сме напреднали цивилизационно. Книжното издание на английски език излезе преди броени дни и вече можете да я слушате в Storytel в оригинал. Авторите д-р Гудол и д-р Бекоф са един от най-известните тандеми сред учените. На български е излизала автобиографията "Моят живот с шимпанзетата" и макар от нея да научихме много за характера на д-р Гудол, чак от новата книга сега научаваме с изненада, че любимите ѝ животни всъщност не са шимпанзетата, а кучетата. 89-годишната англичанка обединява сили с нейния колега учен от САЩ д-р Марк Бекоф. Той е еволюционен биолог и известен активист, който доказва с годините, че може да се води битка за спасяване на планетата по неагресивен начин. Това е и една от мисиите му - за отговорно общуване без агресия, другата му мисия е за етични отношения към животните. Най-доброто от опита и идеите на двамата учени е събрано в Dogs Demystified: An A-to-Z Guide to All Things Canine. В Storytel