Бандата на Боуи

Разходката из онази епоха е придружена от специално заснети за изложбата интервюта с всички ключови хора, свързани с Боуи и Дъфи по онова време, включително музиканти, филмови и музикални продуценти, артисти, гримьори, фризьори, актьори, дизайнери, журналисти, сътрудници и приятели на Боуи и Дъфи.

Scary Monsters 1980 Автор : Duffy Източник: © Duffy Archive Преглед на оригинала

Изложбата е организирана от Sold Out, Nomad Exhibitions и Duffy Archive, представян от Крис Дъфи, син на фотографа Брайън Дъфи. След световната премиера на изложбата в Мадрид, където остава до 25 юни, организаторите на Bowie Taken by Duffy планират тя да пътува и на други места по света.

Боуи и Дъфи се запознават през 1972 г., като моментално си допадат. И ако Боуи като изпълнител и главен герой във фотосесиите винаги е търсил внимание, то Дъфи в ролята на фотограф му го дава по възможно най-ефективния начин, казват организаторите на изложбата.

Scottie Dog 1979 Фотограф : Duffy Източник: © Duffy Archive

В близкото съучастничество Боуи експериментира със своите трансформации и славата, а Дъфи улавя духа на времето и претворява върху фотографиите си постоянно променящите се следи на стоящата пред обектива му легенда.