Има ли пилот в болида

От началото до края изложбата Formula 1. The Exhibition в панаирния комплекс Ifema в Мадрид (до 16 юли) е умишлено създадена така, че не само да "повдигне завесата на една от любимите истории в спорта", както казват организаторите, но и да поддържа висок адреналина на зрителите чрез комбинация от големи екрани с бързо сменящи се образи, интерактивни стени и мапинг, постоянно свистене на гуми и рев на мотори. Все пак в шоуто по проект на Тим Харви и Питър Уиндзор, един от най-дългогодишните журналисти във Формула 1, има също и конвенционален музеен дизайн.

Официалната изложба на Световния шампионат на Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) във Формула 1, реализирана от Round Room Live и Pathfinder Studio, разказва 73-годишната история на този спорт. Включва повече от 350 обекта, предоставени както от девет отбора от Формула 1, така и от различни организации и компании, сред които Classic Team Lotus, The Senna Foundation, Карлос Сайнц, Пиер Гасли, British Racing Motors.

Залата Once Upon a Time in Formula 1 Източник: Formula 1. The Exhibition