Японският художник, който ни повежда през "Лабиринтът на София"

Свикнали сме, че съвременното японско изкуство залага на провокацията и смущението, но в работите на Хиро Камигаки отсъства преекспонирането, отсъства и провокацията заради самата провокация.

"Изработвах и променях стила си с годините - на принцип на пробата и грешката и постоянното търсене." Оригиналният подход и талантът на художниците от IC4DESIGN е оценен неведнъж - избрани са за един от най-добри илюстратори в света от журито на American Illustration и Society of Illustrators. Имат и редица отличия: The ADC Annual Awards, D&AD Pencil, Cannes Lions, London International Awards (2017), TASCHEN/Illustration Now! (2013). А книгите с историите на детектив Пиер са преведени на 37 езика.

Остава ни само да се поддадем на любопитството и да проверим как японците виждат София.

В рамките на изложбата "Лабиринтът на София" , организирана от Eurospeed, в Националната галерия 500 ще се организират и съпътстващи образователни събития.