Темите на PhotoEspana '23: изкуство, околна среда и джендър

За вече необратими щети нанесени от промените в климата в Африка разказва и изложбата The Day May Break - Chapter One and Two на известния английски фотограф Ник Бранд, с която бе открита Tamara Kreisler Gallery.

Ник Бранд представя серия снимки от Зимбабве, Кения и Боливия между 2020 и 2022 г., част от по-голям проект, в който изобразява хора и животни, засегнати от влошаването на околната среда и изменението на климата.

Всички хора и животни от портретите му са заснети в природни резервати. Там сe намират спасените животни, които никога повече няма да живеят в дивата природа. В резултат на това почти всички животни са привикнали към хората, което позволява да бъдат снимани заедно в един и същ "реален" кадър и без намесата на дигитална обработка. В противен случай този близък контакт между хора и животни е много труден по думите на галеристката Тамара Крейслер. От своя страна използваната като обединяващ естетически елемент във фотографиите мъгла е символ на естествения свят, който бързо изчезва пред очите ни. Създадена от машини за мъгла на място, тя е и ехо на дима от горските пожари, засилен от климатичните промени, които опустошават голяма част от планетата. За първи път Ник Бранд пътува в Африка в ролята си на режисьор на клипа Earth Song на Майкъл Джексън през 1995 г.

Керван от камили #1, Пустинята Данакил, Етиопия, 2018 Автор : Edward Burtynsky Източник: Courtesy Nicholas Metivier Gallery, Toronto / Flowers Gallery, London Преглед на оригинала

"Ник вече над тридесет години е известен със своите фотографии в реален размер на животни принудени да напуснат естествените си местообитания заради климатични трагедии като пожари, наводнения, суша, срутвания на земя. Сега обаче за първи път той показва не само животните, но и хората като жертви на природните катастрофи. Жив свидетел на упадъка на планетата и затова посланието му е толкова важно", казва за "Капитал" Тамара Клейслер, лична приятелка на фотографа, който приема поканата й да открие галерията с неговата изложба. Пет процента от продажбите на фотографиите му (продават се в три размера) ще отидат за подпомагането на изобразените на тях хора и животни. Ник Бранд вече работи по Chapter Three от своя проект, посветен на Океания.