Какво искаме от кучетата и демокрацията

От "който не работи, няма да яде" до bullshit jobs

В момента цялата индустрия, печелеща от човешката любов към животните, се опитва да убеди стопаните им, че са им нужни конусни играчки, които кучето да преследва по цял ден, за да може да си "заработи" храната. Подхвърляйки въпросния конус, от него от време на време изпада по някоя гранула - това е новата концепция Work to eat.

Идеята е, че няма нужда да разхождате кучето си - то ще е уморено, когато се приберете, и вие няма да се чувствате виновни, че не сте го извели. "Аз като собственичка на две кучета виждам много проблеми в тази концепция, но най-вече виждам как пренасяме собствените си проблеми върху животните", казва Маргрет. Тя отделя цяла глава на този в проблем в новата си книга Rescue Me: On Dogs and Their Humans, където прави аналогия с феномена bullshit jobs - професии, при които работниците дълбоко в себе си вярват, че ако позицията им бъде закрита, нищо няма да се промени, защото така или иначе не вършат нищо полезно. "Но ако човек изпада в депресия, когато не се чувства полезен, при кучетата преследването на безсмислен конус цял ден би имало още по-психологически унищожителен ефект, защото те са много силно социални животни." Социално животно не означава просто да се наслаждават на компанията на другите, а постоянно да се адаптират, за да могат да оцелеят.

Как психичното здраве на хората се отразява върху домашните любимци

И тук идва още по-голямото притеснение на съвременните философи и психолози - кучетата отразяват емоциите и тревогите на собствениците, защото така са се развили еволюционнo. "Ако модерните хора страдат в такава голяма степен от депресия, тревожност, паник атаки, това най-вероятно означава, че кучетата ни ще развият същите проблеми", казва Гребович. Именно защото кучетата попиват емоциите на собствениците си, за да оцелеят, и тук никакъв конус няма да ги спаси от човешките психични проблеми.

Но вместо да се съсредоточим върху собственото си ментално здраве, ние го влошаваме, живеейки с фантазията за възможно най-оптимизирания живот - "повтаряме тази фантазия върху всичко, което ни е най-важно, и затова се опитваме да оптимизираме и взаимоотношенията си, включително и връзката си с домашните ни любимци", казва Гребович.