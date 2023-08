Lost and found във фотографията според френския колекционер Матю Никол

Именно в момента, когато нарушава собственото си правило намира и най-добрата си находка. Попада на декласифицираните документи на изследователския център на армията в Бостън, където учени са разработвали технологии за запазване на храната, която да е подходяща за войниците по време на учения или на бойното поле. От една страна, става въпрос за нови технологични разработки, които впоследствие залягат в основата на съвременната хранителна индустрия по цял свят, а от друга страна, фокусът е върху рецепти и порциони, които да са високопротеинови и да дават много енергия.

Снимка от фотокнигата Better Food for Our Fighting Men

"Прегледах петнадесет хиляди снимки на учени, които дегустират храна или войници, които отварят консерви в различни бази по света, документирани са усилията за изхранване на най-мощната армия в света", казва Матю Никол. Той допълва, че днес когато отидем в супермаркета и си купим полуготово ястие, замразено, което има нужда само от притопляне и е готово за консумация, то това е възможно именно благодарение на онези учени в Бостън.

Французинът избира най-силните според него фотографии и създава албума, към който пише двадесет и четири текста - за всеки час от обичайното военно обучение, което обикновено продължава едно денонощие.

Изборът на място за изложбата във Варна не е случаен - ReBonkers e пространство за съвременно изкуство и бивш склад за боеприпаси от османско време. По време на представянето на Better Food for Our Fighting Men посетителите могат да опитат лабораторна храна, предназначена за френската армия, която трябва да отворят и приготвят сами.