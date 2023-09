Какъв е проблемът с менопаузата?

Тя се е върнала наскоро от международната конференция с лекции от водещата експертка д-р Луиз Нюсън, която има шест образователни центъра за менопаузата в Англия. Тази година излезе и нейната книга The Definitive Guide to the Perimenopause and Menopause.

Хранене и спорт

Спирането на цигарите и алкохола със сигурност ще помогне да се намалят симптомите по време на климактериума. Много жени споделят, че се хранят и спортуват абсолютно по същия начин, както преди, но изведнъж качват по десет килограма. И решението не е просто като "спри да ядеш или увеличи кардиото".

Точно обратното, според Ивелина Герова тренировките трябва да се променят - интензивните тренировки след 45 години водят до обратния ефект, защото повишават отделянето на кортизол, който води до натрупването на мастна тъкан". До 15 минути кардио са предостатъчни, препоръчителен е тренировъчен режим, който ще помогне за натрупването на мускулна маса, необходима за превенция на остеопороза.

"Освен в яйчниците естрогени се образуват и в надбъбречните жлези, както и във висцералната мастна тъкан. Освен това загубата на костна плътност не става за период от една година", казва д-р Калинкова, ендокринолог. Именно защото този процес зависи от много фактори като начин на живот, хранене, както и каква е достигнатата пикова костна маса. Можем да се консултираме със специалисти за най-добрия тренировъчен режим и меню за хранене.