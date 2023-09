Изборът на София

"448 страници истинско съкровище за всеки почитател на филмите на София Копола (сред които "Изгубени в превода", "Мария Антоанета", "Някъде"), които оживяват в никога непоказвани досега снимки от снимачната площадка, както и вдъхновенията, събудили за живот незабравимите герои във всеки един от филмите й", така списание Vogue представи една от най-очакваните книжни премиери на есента. "Архивът на София Копола" е част от каталога на британското издателство Mack и се появи неслучайно в началото на септември като част от голямата кампания, свързана с името на София Копола. Лимитирано количество екземпляри от колекционерското издание се продават със специално посвещение и автограф от София Копола.

Фотограф : Sofia Coppola, Archivе (MACK, 2023) Източник: Courtesy of the artist and MACK