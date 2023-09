Домашно кино | "Моралът е доброто"; Бенедикт Къмбърбач като Henry Sugar

Dear Child

Мрачен и напрегнат германски сериал по бестселъра на Роми Хаусман ("Любимо дете", изд. "Летера"). Млада жена е откарана в болницата след пътно произшествие. С нея е и 12-годишна дъщеря ѝ, която разказва, че майка й е била отвлечена от мистериозен мъж и принудена да живее години наред с двете си деца в хижа в гората. Съвсем скоро след постъпването ѝ в болницата се поражда съмнение: дали това не е изчезналата преди 14 години Лена Бек? Но бягството й е само началото на нейния кошмар...

Премиера, Netflix

The Wonderful Story of Henry Sugar

Този месец една от звездите на Netflix е режисьорът Уес Андерсън с неговата нова късометражна антология от екранизации на четири кратки разкази на Роалд Дал от 1977 г. (The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More). В главната роля е Бенедикт Къмбърбач, допълват го Ралф Файнс, Дев Пател, Бен Кингсли, Ричард Айоаде, които поемат по няколко различни образа. Филмчетата ще дебютират в четири поредни дни.

Премиера, Netflix, 27 септември