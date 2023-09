Шесто чувство: изложба за окултното в Мадрид

До 80-те години на ХХ век смятаното днес за безспорно силно влияние на окултизма в изкуството е, меко казано, неудобна тема за академичната история. Изследвания, които днес се приемат за значими, не толкова отдавна са били потулвани, пренебрегвани или осмивани. До 1986 г., когато легендарната вече изложба "The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890-1985" в Los Angeles County Museum of Art (Lacma) променя всичко.

Продължаващата до 8 октомври изложба "Окултното в колекциите "Тисен-Борнемиса" в Мадрид е отговор на засиления обществен интерес към тези теми напоследък. Интересното е, че и други културни институции по света преглеждат колекциите си за произведения, които носят езотеричен заряд. "Живеем във времена с много високо ниво на несигурност, в които може да се случи на практика всичко. Пандемията донесе не само страх, но и огромно интелектуално недоумение за пределите на възможното. Смятахме епидемиите за част от далечната история на човечеството", е обяснението на феномена, което предлагат от мадридския музей.

Когато решава да направи тази изложба, кураторът и артистичен директор на Museo Nacional Thyssen-Bornemisza Гийермо Солана възприема задачата по-скоро като "игра и предизвикателство". Оказва се, че окултното присъства неизменно в историята на изкуството и обхваща всички жанрове и стилове. Солана подбира петдесет и девет творби.

Той споменава и две големи пътуващи из САЩ изложби от последните две години: "Supernatural America: The Paranormal in American Art" и "Another world, the trascendental painting group 1939-1945". При скорошна среща с представители на музея Atheneum в Хелзинки изненадани установяват поредно любопитно съвпадение - там вече работят по изложба на окултни артистки от северните държави.