Когато музиката се чува най-добре на тъмно

Платформата Unseen Scene организира концерти, които целят да вкарат зрителя в различна среда: изпълненията са на тъмно, без достъп до смартфони и с различни сетивни намеси за пълно потапяне в обстановката.

Близо година след началото, идва време за новата поредица от концерти в регионалния център за съвременни изкуства "Топлоцентрала". На 1 октомври от 20 ч. публиката ще чуе аренби изпълнителката YAИA (Яна Янчева), която ще представи новия си албум Under My Skin, продуциран от Гена (So Called Crew) и издаден от Stereofox. На следващата вечер Деси Андонова, позната най-вече от работата си с Phuture Shock, ще представи соло алтер егото си Sila Sol и очаквания скоро албум Rules of Love. Концертите са адаптирани за публика от точно 60 души.

YANA Източник: Виктория Михайлова

Според организаторите тъмнината дава комфорт, в който можеш да се потопиш изцяло в музиката и да имаш лично преживяване. Това променя ситуацията не само за публиката, но и за музикантите, които в случая са фокусирани единствено и само върху изпълнението си.

"За нас идеята за FOMO (fear of missing out) се измества от JOMO (joy of missing out) и искаме да подарим на хората това време, в което външният свят да остане на заден план. Да си позволят да присъстват в настоящия момент, да оставят музиката да ги води из лабиринтите на личните им усещания и да се превърнат в "режисьор" на собствения си спектакъл в тъмнината", казва създателката на проекта Калина Павлова.