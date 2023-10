Домашно кино | Сериал по Едгар Алън По, трети сезон на Lupin

The Fall of the House of Usher

Поредица от осем епизода, базирана на едноименния разказ на Едгар Алън По от 1839 г., с напоително количество мистерия, ужасяващи събития и смразяваща атмосфера. Именно за това режисурата на сериала е поверена на Майк Фланаган ("Играта на Джералд", "Доктор Сън", The Midnight Club, The Haunting of Bly Manor), който има значителен опит в хорър жанра. Готическото драматично заглавие разказва за последните живи членове на рода Ъшър - безскрупулните брат и сестра Родерик и Маделин, които превръщат фармацевтичната компания Fortunato в богата и могъща империя на основата на корупция и мрак. Но привилегированият им живот внезапно приключва, когато наследниците им започват да умират мистериозно един по един от ръцете на загадъчна жена от детството им, което ги принуждава да се изправят срещу миналото си и да разкрият стари тайни.

Премиера, Netflix, 12 октомври

Lupin: Part 3

Френският мистериозен трилър се завръща този месец, за да продължи историята на професионалния крадец Асан Диоп. Втора част на сериала завърши с неговото бягство от полицията. Сега най-търсеният мъж във Франция решава, че трябва да отмъсти за несправедливо обвинения си баща, докато изчезне временно в името на безопасността на сина си Раул и бившата си съпруга Клеър.

Премиера, Netflix, 5 октомври