Календар и домашно кино

Sounds of the Ages. Световният музикален форум Sounds of the Ages тази година представя и новата си платформа "Открития". Първият концерт в нея е на новата звезда на Ирландия, "кралицата на рокабили и джазирания блус" – Имелда Мей (21.09); на следващия ден на сцената ще се качи Майк Портной и неговата група Sons of Apollo с Оркестъра на Държавна

опера, а на 23 септември ще се състои световната премиера на шоуто Vivaldi Metal Project – проект на италианския пианист Джузепе Йампиери, който ще представи музиката на Вивалди с метъл китари и вокали. В Пловдив, Античен театър, 19:00 / 20:00 ч.

Sofia Graffiti Battle III. Един паркинг в софийския квартал "Гоце Делчев" в близост до Южния парк ще стане по-цветен благодарение на фестивала Sofia Graffiti Battle III, предизвикващ осем улични артисти да се изправят в графити битка. Два дни да я наблюдавате, да рисувате и вие и да се запознаете с основните техники при графитите и хип-хоп танците в специални работилници. Гост на събитието е известният холандски графити артист Puaks LoveLetters, който ще изрисува демонстрационна стена. На ул. "Химитлийски проход" зад пощенска станция 1404, от 11:00 до 21:00 ч.

до 23.09



Седмица на скандинавското кино. Осем филмови заглавия от Финландия, Норвегия, Дания, Литва и Швеция, сред които биографичен филм за популярния като Том от Финландия – художникът Тоуко Лааксонен; документален филм за волейболен норвежки отбор в Хамар, съставен от жени на възраст 66 - 98 г.; лента, проследяваща Бярке Ингелс в продължение на седем години, през които основателят на датската архитектурна група BIG се опитва да завърши най-големия си проект досега, и др. В Дом на киното.



24 – 30.09

Международен импро фестивал. Всяка вечер тричасови комедийни шоупрограми на професионални трупи от България, САЩ, Дания, Германия, Белгия, Гърция и Румъния, изпълнения на топ импровизатори от още 13 държави в All-Star Show, придружени с 22 уъркшоп за специфични актьорски похвати от чуждестранните им първоизточници. На камерната сцена на театър "Сълза и с мях". Подробна информация на



Музеите и галериите на Старинния Пловдив като Данчова къща, къща "Клианти", Балабанова къща, галерия "Златю Бояджиев", Малка базилика и много други обекти отворят вратите си за публика, а улиците стават приятно шумни с изпълнения на съвременна и класическа музика, двигатели от панаира на ретро автомобили, работилници, панаир на занаятите и много други забавления. Цялата програма е на http://oldplovdiv.com >



24 – 30.09 Седмица на скандинавското кино.Всяка вечер тричасови комедийни шоупрограми на професионални трупи от България, САЩ, Дания, Германия, Белгия, Гърция и Румъния, изпълнения на топ импровизатори от още 13 държави в All-Star Show, придружени с 22 уъркшоп за специфични актьорски похвати от чуждестранните им първоизточници. На камерната сцена на театър "Сълза имях". Подробна информация на www.shizi.bg



26.09

Maximum Achievement 2.0. Майкъл Трейси е един от световните топ професионалисти по продажби, обучавал, управлявал и мотивирал няколко търговски сили, създател на компанията Sales Journey. Той ще изнесе свой семинар, по време на който ще стане ясно кое е най-важното за лидерите и лидерството, как да си поставяте интелигентни цели, кои са ефективните инструменти за личен мениджмънт. Подробна информация на www.webandevents.com/maximum-achievement-2>



26.09

Slingo Fest. Първото по рода си българско бебеносещо изложение, което ще събере

търсещи и предлагащи ергономични носилки и родители, любопитни да узнаят повече за бебеносенето. Лекции, уъркшопи и консултации за по-задълбочена информация, запознаване с предимствата на различните марки носилки, изложбени щандове. В "Сохо", от 10:00 до 18:00 ч.



26.09

Светулки рън. Благотворително бягане в подкрепа на хората със зрителни увреждания след залез слънце. На 5-километрово трасе в Борисовата градина с начало и край езерото "Ариана". Всички участници ще трябват да бъдат с челници или друга светлина. Регистрацията е от 19:00 ч., а самото бягане от 20:00 ч. Дарението е в размер на 10 лв. (или повече) на място. Maximum Achievement 2.0.www.webandevents.com/maximum-achievement-2>Slingo Fest.търсещи и предлагащи ергономични носилки и родители, любопитни да узнаят повече за бебеносенето. Лекции, уъркшопи и консултации за по-задълбочена информация, запознаване с предимствата на различните марки носилки, изложбени щандове. В "Сохо", от 10:00 до 18:00 ч.Светулки рън. Благотворително бягане в подкрепа на хората със зрителни увреждания след залез слънце. На 5-километрово трасе в Борисовата градина с начало и край езерото "Ариана". Всички участници ще трябват да бъдат с челници или друга светлина. Регистрацията е от 19:00 ч., а самото бягане от 20:00 ч. Дарението е в размер на 10 лв. (или повече) на място.

26 - 29.09

Наслука – лов, риболов, спорт. Изложение за всички, които се интересуват от ловни и спортни оръжия, риболовни принадлежности, туристическа екипировка. В Интер експо център, от 10:00 до 18:00 ч.

27 и 28.09

Един безумен ден. Първа премиера за сезона на Народен театър "Иван Вазов". Авторът на пиесата Пиер дьо Бомарше я определя като комедия, но тя е и политическа сатира, забранена дълго след излизането й. Сценична версия е на Михаил Петров и Анна Петрова, а ролите са поверени на Параскева Джукелова, Христо Чешмеджиев, Гергана Змийчарова, Ева Данаилова, Стелиан Радев и др. В Народен театър, 19:00 ч.



27.09

Вадим Репин. Звучи легендарно – на 17 години той става най-младият носител на голямата награда на един от най-престижните конкурси "Кралица Елизабет" в Брюксел, а изпълнението му толкова впечатлява белгийската кралица, че тя му подарява гражданство. "Най-перфектният цигулар на нашето време" - Вадим Репин, открива 90-ия сезон на Софийската филхармония с Концерт за цигулка и оркестър )№1 на Шостакович и Симфония №9 "Из Новия свят" на Дворжак. В зала "България", 19:00 ч.



27.09

"Сърцето на Андалусия". Ако има някой, който може да пресъздаде душата и звукът на Малага, Кадис, Севиля, Кордоба, Гранада, това трябва да е той. Наричан Краля на фламенкото, новият Пако де Лусия и Китариста от Кордоба, Висенте Амиго е един от най-талантливите и популярни изпълнители на фламенко в света. В София той ще изнесе своя концерт-спектакъл "Сърцето на Андалусия". В зала 1 на НДК, билети от мрежата на Eventim.



27.09

"Верига от думи". В климатичната инсталация на театъра – там ще бъдете настанени, за да гледате пиесата на Жорди Галсеран. Чрез спектакъла, част от деветото издание на "Панаир на младите", публиката има възможността да навлезе във вътрешността на мястото, за да се потопи в неговите тайни пространства. Режисьор е Тамара Янков, с участието на Тони Карабашев и Боряна Пенева. В Младежки театър "Николай Бинев", 19:00 ч.



27.09

Екзюпери . Представяне на първата книга на Антоан дьо Сент-Екзюпери - "Южна поща", написана през 1929 г. – един разказ за пилота от въздушната поща Жак Бернис, чиито мисли непрестанно го теглят към Земята. Заедно с книгата ще бъде излъчен последният документален филм за автора "Антоан дьо Сент-Екзюпери, последният романтик". Във Френския институт, 19:00 ч., вход свободен



27.09

Първо вино. Гост-готвач в новата "Бакхус вечеря" е Яна Петкова – винен консултант, експерт, автор, търговец, дегустатор, просветител. Салата на "Първо виното" е цикория с мус от орехи и круши, бяла черница, сок от хавайско Нони, предястието е "Болонезе" от цвекло, козе сирене, доматен аспик, цвят от босилек, основното ястие – кавърма, а десертът – сладък картоф, шоколадово моле, пекорино с шафран и пипер, разбира се, съчетани с отлични вина. От 19:30 ч. в демонстрационен ресторант ShowHow/ "Томеко", цена: 50 лв. За повече информация: alex.djourdjin@bacchus.bg



28.09

Best of. Най-големите и емблематични хитове от началото на кариерата му – Горан Брегович и неговият легендарен "Оркестър за сватби и погребения" ще представят своя удивителен Best of. На сцената ще излязат и българските певици Людмила и Даниела Радкови. В Пловдив, Античен театър, 20:00 ч., билети: от 40 до 60 лв. от мрежата на Eventim.



четвъртък, петък, събота

Move like dada. Не сте виждали София по този начин никога – отвисоко, на тъмно и различно. Бар Dada Cultural Bar преустройват открит английски олдтаймер автобус, в който канят всеки желаещ да се качи и разгледа столицата в рамките на 60 минути и "да се забавлявате и в непринудена и артистична обстановка, по нетрадиционен начин". От 19:30, 20:45, 22:00 ч. Началната и крайната точка на обиколката са пл. "Николай Гяуров" (паркингът зад Руската църква). Билет: 20 лв. на човек с включена консумация бира и вода. Записвания на bus@dadaculturalbar.com

таПразници на Стария град.Легендарният продуцент Куинси Джоунс е известен не само като една от най-влиятелните фигури в поп музиката, но и откровените си мнения в интервюта – миналата година той нарече The Beatles най-лошите музиканти, които е чувал.Гласът зад кадър е на дъщеря му – известната актриса Рашида Джоунс, позната от сериалите The Office и Parks and Recreation. Тя е също така сърежисьор на филма, който се очаква подробно да разкаже за кариерата му, вече надминаваща шест десетилетия.В Netflix от 21 септември.Един от най-чаканите сериали за годината. В главните роли са Ема Стоун и Джона Хил, чиито герои са доброволци в експеримент с наркотични лекарства. Ани Лендсбърг, неудовлетворена и без цел в живота, с фиксация върху развалените отношения с майка ѝ и сестра ѝ, и Оуен Мигрим, петият син на богат индустриалец от Ню Йорк, цял живот борещ се със спорна диагноза за шизофрения, се съгласяват да бъдат част разработено от доктор лечение с хапче, който твърди, че може да излекува всичко. Режисьор на сериала на Netflix, адаптация на едноименния норвежки сериал от 2014 г., е Кари Фукунага познат от първия сезон на True Detective, а сценарист е(The Leftovers).Премиера, Netflix, 21 септемвриСериалът е спин-оф на "Дневниците на вампирите" и "Древните". Сюжетът разказва за следващото поколение от вещици, вампири и върколаци в училището за млади таланти "Салватор". Новата история ще продължи в 22 епизода по 45 минути.Премиерата: 26 октомври по HBO GO.