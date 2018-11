Календар и домашно кино

Rails Girls е инициатива за свободен достъп до света на програмирането за жени и момичета на всякаква възраст. Безплатният уъркшоп продължава два дни и под ръководството на експерти в света на IT технологиите участничките ще могат да се научат да правят свои собствени приложения. Не се изисква никакъв предходен опит в програмирането.В зала 10 на НДК, от 10:00 до 19:30 ч.Изложението за чай, което събира на едно място вносители на чай, производители и любителите на горещата напитка. Освен дегустация ще се предлагат чаши и други аксесоари за чай.В Музей "Земята и хората", начало 10 ч.Европейската нощ на театрите ще бъде отбелязана в 15 града в България с разнообразна програма: освен постановки почитателите на сценичното изкуство ще могат да надникнат зад кулисите, да се запознаят с актьорите, ще има прожекции на документални филми и изложби. По случай шейсетгодишнината на актьора Владимир Пенев има събитие по подобие на японската Pecha Kucha в клуб "Ялта". Това е "свободен разговор", микс от шоу и приятелски разговор, а запазената му марка е форматът 20х20. Участниците правят своето представяне в 20 слайда, всеки от по 20 секунди. А в театър "София" ще научим "Какво се случва, преди публиката да види едно представление". В Театър "Възраждане" ще бъдат поставени "Великденско вино" и "Последната нощ на Фреди Меркюри".Пълната програма по време на нощта: www.theatresnight.org Танцовият спектакъл Gravitas е комбиниран с акробатика. Дуетът се изпълнява на специален Air Floor матрак, което позволява да се проучат състоянията на падане и възстановяване. Израелският пърформанс е част от платформата на ДНК – "Мигриращото тяло" и Нощ на театрите.В ДНК пространство за съвременен танц, от 19:30 ч.В "Кондабайда" – резиденция за деца и животни в градска среда, целият ден е посветен на животните като минипрасе, пони и птици. Децата могат да се научат да се грижат за тях и да правят хранилки за птици. Арт ателие ще им даде възможност да нарисуват овца, както я вижда въображението им. Денят минава под звуците на музикантите от "Джаз за деца", които ще свирят любими песни за животни, джазови пиеси и ще показват екзотични инструменти.В "Кондабайда", на бул. "Цар Борис III" 238, от 11 ч.Театралният и кинорежисьор Явор Гърдев ще сподели без кои книги не може, поставил си е амбициозната задача да представи 35 заглавия. Инициативата е на FOX Book Café - всеки месец български творец представя избрани от него заглавия и разказва за авторите, епохата и произведенията.В FOX Book Café, начало 18:30, вход свободенЯпонските барабанисти Yamato отново ще раздвижат кръвта на българската публика. Групата се състои от дванадесет души, които барабанят по големия тайко барабан, изработен от 500-годишно дърво. Това е техният талисман и свещен инструмент. Изпълнителите живеят в селището Асука, известно като родното място на японската култура, но през по-голямата част от времето през годината изнасят експлозивните си представления по целия свят.В зала 1 на НДК, от 20 ч. Билети от 45 до 80 лв.Маратонът "Ракитника" и тази година впечатлява с панорама и терен: гледките са от две от най-красивите черноморски местности – Лиман и Ракитник, морска панорама за голяма част от маршрута. Разнообразните терени включват черни горски пътища, около 15% асфалтови отсечки, плажен пясък, катерене по каменист терен, затрудняващ каменист плажен терен.Начало 8:30, подробности на: http://www.irun.bg Това е запазеният ден за най-малките в "Музейко". Актьорът Даниел Ангелов ще разказва любимите си приказки от 11 до 11:30 часа. Следва "Малък печатар" - творческа работилница с Диана Дончева. Децата ще се запознаят с печатната техника и ще изработят сами малък постер, като използват специфични за дейността инструменти и различни багри. Денят няма да мине и без йога за най-малките със забавни йога асани, които наподобяват техни любими животинки като "гледащо надолу куче".В "Музейко", пълна програма и билети на: www.muzeiko.bg Концерт на английската dream pop (synthpop) група Still Corner. За записите на последния си албум Slow Air Still Corners сменят познатия декор на Лондон с Остин, Тексас. Както загатва и името, албумът пренася слушателите в лежерната атмосфера на безкрайния тексаски хоризонт. Едни от любимците на Pitchfork ще свирят в София.В Sofia Live Club, начало 21 ч., вход 30 лв.Червеното вино божоле се пуска в продажба само шест седмици след края на гроздобера, което винаги се пада в третия четвъртък от ноември. Събития за дегустация на божоле се случват по това време в цял свят. В София са предвидени няколко дегустации, които продължават две седмици. Например вечерта на 22 ноември в ресторанти "Бодега" е посветена на младото.Австралийският камерен оркестър и номинирания от БАФТА режисьор Дженифър Пийдън обединяват сили, за да създадат филма Mountain. Това е епичен разказ за високите върхове.Премиера в "Дом на киното", начало 21 ч.Криминалният сериал с Майкъл Пеня излиза отвъд установените телевизионни рамки – вместо четвърти сезон на Narcos той е промотиран като паралелна поредица (companion series). Сюжетът ни отвежда в Мексико през 80-те години на ХХ век, когато трафикът на наркотици и борбите между отделните кланове все повече излиза от контрол. По време на снимките художественото и реалното се смесиха, след като през септември 2017 г. член на екипа на сериала беше намерен мъртъв с множество огнестрелни рани.В Netflix от 16 ноемвриБен Афлек е в ролята на антисоциален математик и счетоводител, който извън редовната си работа се оказва замесен в сериозни криминални дела. В ролите са още Анна Кендрик, Дж. К. Симънс ("Камшичен удар"), Джефри Тамбор (познат от сериалите Arrested Development и Transparent).По HBO от 18 ноемвриПърви епизод от предаването на холандския сладкар Хиде Еде Брабандер, който ще представя иновативни рецепти за десерти.Премиера на 20 ноември по 24Kitchen