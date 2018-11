Kалендар и домашно кино

Домашно кино



По американски

Новият сериал на HBO е вдъхновен от живота на НФЛ звездата (професионалната лига по американски футбол в САЩ) Спенсър Пейсингър. Историята започва от решението на тогавашния изгряващ футболен талант и отличник на гимназия "Комптън" да започне да тренира в училище в Бевърли хилс, като с тази си стъпка той трябва да се научи да живее в два свята – бедния квартал, който познава, и богаташкия нов, който му предлага възможности за развитие.

Премиера, HBO 3, 28 ноември от 22.00 ч.; 30 ноември от 15.50 ч., 1 декември от 13.25 ч., 4 декември от 13.40 ч.; HBO 2, 29 ноември от 16.50 ч.



Ве4ната Сали

Сериалът, колаборация между HBO и SKY, представя едно от най-известните комедийни британски лица – Джулия Дейвис. Героинята й Сали, маркетинг специалист в очакване на повишение, изпада в непривична спонтанност, след като дългогодишният й приятел й предлага брак, и започва нестандартна любовна афера със съблазнителната Ева.

Премиера по HBO GO



Пътешествие в Северна Корея с Майкъл Палин

В двата едночасови епизода Майкъл Палин и екипът му пътуват из цялата страна, срещайки се с граждани от всички обществени прослойки и присъствайки на изключителните годишни празненства за 1 май, докато се случва историческата среща между севернокорейския лидер Ким Чен-Ун и южнокорейския президент Мун Дже-Ин.

Премиера по National Geographic, 6 декември от 21.55 ч.



Дневници на лошото време

Осем едночасови епизода с разкази от първа ръка за приключенията на онези, които се сблъскват с урагани, скални пукнатини, мистериозни замръзнали медузи. Какво е научното обяснение за най-ужасяващите и мистериозни сблъсъци с природата според експертите по лошо време?

Премиера по Viasat Nature, 26 октомври, 20.00 ч.

30.11 – 12.12Трите избраниИ тази година българските зрители ще могат да гледат безплатно най-новото от европейското кино, или трите филма - финалисти от наградите "Лукс" на Европейския парламент.Германско-австрийският "Стикс" е за лекарка, която попада по средата на буря с лодка в морето. Сръбско-френската продукция с участие на Катар "Другата страна на всичко" за белградско семейство и "Жена на война", филмът от Исландия, Франция и Украйна за екологичните катастрофи и каузата на една жена.Прожекции ще има не само в София, но и в Благоевград, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, София и Стара Загора. За да запазят места, зрителите ще могат да купят до 2 безплатни билета предварително. Повече информация на: http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg 30.11Иракски НикулденПо случай ранното откриване на "Мулти култи център" (ул. "Черномен" 5, София) ще се проведе кулинарният курс "Иракски Никулден" на Фреди Бениамин и Хани Таук. Менюто ще включва:шаран масгуф - месопотамско ястие, специално овкусено с близкоизточни подправки, салата за масгуф - приготвена със сладки и люти чушки, домати, пресен лук, магданоз, сок от нар и къри, червен ориз басмати - с домати и червен пипер – традиционно сервиран с рибата. А десертът е бисквити маамул – от грис и с пълнеж от ядки и фурми.В "Мулти култи център" (ул. "Черномен" 5), от 19:00 ч., цена 50 лв.30.11Маестро, музика!Диригентът Юка-Пека Сарасте от Финландия ще дирижира Софийската филхармония. Един от най-добрите диригенти на своето поколение, работил е с оркестри като Концертгебау, Симфоничния оркестър на BBC, Лондонската филхармония, Берлинската филхармония, филхармониите на Лос Анджелис, Ню Йорк и др. Програмата включва Симфония концертанте от Моцарт – обработка на Филип Уилби, "Дъмбъртън оукс" на Стравински и Симфония №1 от Ян Сибелиус. На сцената ще бъдат цигуларят Теро Латвала, виолистът Александър Земцов и Франц Бартоломей – виолончело.В зала "България", начало 19 ч., билети от 12 до 20 лв.30.11Ритъм"Оратница" ще представят третия си студиен албум Alter Ethno - смесица от фолклорни мелодии и акустично изпълнени електронни стилове. Групата експериментира в още по-широк списък от музикални жанрове (фънк, джаз, афробийт, ембиънт и др.), включвайки аборигенски мотиви, етиопски мелодии и арабски елементи.В Mixtape 5, от 21 ч., 12 лв.30.11 – 2.12Хакатон за СофияПоканени са да участват не само технологични експерти, но и ентусиасти, които се интересуват от подобряването на качеството на живот чрез технологии и искат да се включат в стратегическото планиране на града. Ще се търсят решения за анализ или визуализиране на данни, създаване или оптимизиране на работата на "Визия за София". Трите отбора, разработили и представили най-добро технологично решение по време на хакатона, ще бъдат отличени с парични награди - 2000 лв. за първо, 1000 лв. за второ и 500 лв. за трето място.От 18 ч. в петък до 18 ч. в неделя, в JA Startup Hambar в "София тех парк".1-2.12Ракиено времеШестото издание на Balkan Rakia Fest ще представи над 300 вида ракия: сливови, гроздови, плодови, анасонови и други спиртни напитки. Освен дегустации и търговска част за посетителите има майсторски класове, зона за водка и craft джин. И за да не се напият посетителите твърде бързо, има и мезета.От 14 ч., в НДК, етаж 5, зала 8, вход от 15 лв.2.12От целия святБлаготворителният базар на Международния женски клуб (IWC) традиционно събира представители на различни посолства, които продават традиционни за държавите си храни и напитки, сувенири, книги и др. Миналата година базарът успя да събере над 373 000 лева за благотворителност в рамките на един ден.Начало 10 ч., в "Интер експо център", вход 2 и 6 лв.2.12Стъпки в снега"XL Северен парк" е традиционно бягане за закриване на сезона, организирано от 5kmrun. Дължината на обиколката му е 6 км (40/60 асфалт срещу почвен път), съответно 12 км в две обиколки за средната дистанция и имаме едни 18 км за най-издръжливите, които ще го въртят 3 пъти.В Северен парк, начало 11 ч.4-5.12Гоол!Международен детски футболен турнир "Проф. д-р Лъчезар Цоцорков" събира на едно място деца от различни националности с идеята, че спортът обединява. Един срещу друг ще се изправят детско-юношеските школи на AC Milan и Juventus и някои от най-големите български академии.В Панагюрище, в "Арена Асарел", начало 9 ч.4.12С дрезгав гласФеновете на блуса ще могат да чуят дрезгавия глас на Бет Харт за пръв път в България. Номинираната за "Грами" американка е известна с хитовете си като LA Song (Out of This Town), в момента изпълненията й са предимно с китариста Джо Бонамаса, който обаче няма да е на концерта. В София освен класическите си парчета Бет Харт ще изпълни и част от последния й албум - Fire On The Floor.В зала 1 на НДК, начало 20 ч., билети от 50 до 100 лв.4.12 – 6.01.2019 г.Видеопроектът "Каменният крал" на съвременната визуална артистка Валентина Шарра е заснет в местността на геоложкия феномен "Струпаница" - най-голямото древно срутище от скални блокове в България. Там тя създава проекта си "Пътеката на трептящите камъни", който е пешеходен маршрут между скалите, разположен на десния бряг на река Искър, в района на град Луковит. Тук коритото на реката прорязва масивния варовик и тече през стръмни вертикални скали. Основната идея е откриването на естествения път, който води до сърцето на скалния феномен като преоткриване на вечното пътешествие към себеосъзнатостта. Скалните форми ни насочват накъде да вървим и следвайки внушителните им силуети, ние намираме правилния път. Ленд-арт проектът ще бъде официално открит през пролетта на 2019 г.В Музея "Земята и хората", вход свободен4.12 – 4.1.2019YОК"Йок" (You Love Kokimoto) е изложбата на варненеца Калоян Илиев–Кокимото, който обича да експериментира и провокира. Негови специфични творби с преобладаващия образ на котката, което всъщност е комично същество между котка и човек, изглеждащо като антигерой от комиксите, ще бъдат показани в изложбената част на магазина.В магазин Gifted.5.12Земята на огън и ледДвама пътешественици ще споделят опита си от пълната обиколка на Исландия - изминават над 2500 км с кемпер. Обещават да отговорят на въпросите: как се спи под звездите, като през лятото е 5 градуса; колко точно ледника и вулкана има в Исландия; трудно ли се изкачва най-големият ледник в Европа; колко скъпо е там и други.В "Клуб на пътешественика", начало 19 ч., 7,50 лв.