Календар и домашно кино

В "Музейко", вход 5 лв.

www.muzeiko.bg

Мисия Розета

В Габрово започва курс за малки изследователи – в продължение на една година ще се проведат 12 нива на "Космически предизвикателства за деца". Розета е роботизиран ият апарат на Европейската космическа агенция. В " Мисия Розета " децата ще се запозная т с космически те тела и начините за тяхното изследване. Ще н аучат разликите между комета и астероид и как те са допринесли за зараждането на живота, ще разгледат основните елементи на един сателит и как той достига и изпълнява своята цел. Програмата "Космически предизвикателства" е предоставена от Детски научен център Музейко. Пълната програма - на www.spaceedu.net

, от 11 часа, цена 5 лв., 4 лв. за притежатели на членска карта "Приятели на хумора"



Илюстрация Увеличаване Смаляванеа> В Музея на хумора и сатиратаот 11 часа,

От Стоунхендж до Банкси

В Дома на киното, вход 7 лв., детайли - на www.artandculture.today

Tour de Зарезан

До 10.02

В Дома на киното, пълна програма на: http://domnakinoto.com

12.02

Вятър в платната

12.02

квалифициранa клинична психоложка, която иска именно дни преди Св. Валентин да предаде знанията си за успешни взаимоотношения и изграждане на доверието в една връзка. Семинарът й ще е въз основа на книгата й "Възможно щастие". Ако й се доверите, обещава да ви запознае с основите на мъжката и женската психология, да ви научи да се справяте със страховете и комплексите си, които пречат на връзката, и др.

В кафе "Каре-Арте", от 18:30, вход безплатен

14.02

14.02

High Flying Bird

Новият филм на режисьора Стивън Содърбърг представя спортния агент Рей Бърк (Андре Холанд) и неговите опити да разчупи стереотипите в сферата на професионалния баскетбол. Той разполага със 72 часа да отстрани влиятелни личности, за да промени играта завинаги и да върне контрола на играчите.

Премиера по Netflix, 8 февруари



Малки ловци на митове

Адам Савидж, един от двамата главни водещи на предаването "Ловци на митове", се завръща на екран, за да предаде знанията и уменията си на новото поколение "ловци" - шест гениални деца, които проверяват истинността на популярни митове и градски легенди с помощта на модерна наука.

Премиера по Discovery Channel от 8 февруари



Огромни инженерни грешки

Десетте едночасови епизода в поредицата разкриват грандиозните провали и проектите, за които инженерите биха предпочели да не говорят. Екипи от проектанти, разкази на очевидци и групи от експерти анализират какво се е объркало в различни конструкции.

Премиера по Viasat Explore, 9 февруари от 19:30 ч.



Dating Around

По случай Деня на влюбените Netflix представя ново риалити шоу, което се върти около често неудобния свят на запознанствата. Във всеки епизод един необвързан човек отива на пет първи срещи, преди да реши кой потенциален партньор би искал да види отново.

Премиера по Netfli x , 14 февруари





8.02За да се влюбят децата в науката, от "Музейко" правят петъчните посещения в детския музей по-достъпни с цени на билетите 5 лв. На разположение за разглеждане са всички експозиции от тайнствата на подземния свят, природата, растения и животни, запознаване с градинарството, човешката биология, строежа на сгради до космоса и планетариума. Промоцията на петъчните билети продължава само през февруари.за деца и възрастни, повече информация на:8.02Двама любимци на меломаните - Краси Москов и Гурко от "Анимационерите", застават заеднота им, с9.029.02От Стоунхендж до Банкси: Големите мистерии в света на изкуствоторазлични времеви периоди – от праисториядо съвременната епохаот скрити послания и впечатляващи лични истории до мащабни арт манипулации.Радослав Механджийски и Теодора Константиновамножество любопитни факти, парадокси, действителни произведения, културни традиции, събития, способни да провокират куриозни въпроси9.02Любителите на българското вино ще имат възможност да се срещнат с представители на 19 изби от пет различни винени локации, да опитат близо 40 различни вина, а ако съберат печати от посетени четири локации по техен избор, ще могат да участват в томбола с винени награди.ългарската асоциация на независимите лозаро-винари и на магазини и заведения,се обединяват за отбелязването на Трифон Зарезан.Vino Orenda Wine Shopбар Grape CentralDon’t cry for me Argentinaесет от най-награждаванитеАмерика преВино за крадене"2013Белият слонКвебек и Кан.11:30 е "Джаги– пълнометражен анимационен филм за деца.АндантеМузикалната модерност: Тихи революции и шумни скандали7 образователни събитиявключващи: разговори и дискусии с инструменталисти, диригенти, композитори и музиколози;излъчвания от концерти на Берлинската филхармония;опознаване на музикалните инструменти и др.Гьоте-институт13.02Дончо Папазовс яхтата"Тивия" впечетляващите 19 000 морски мили164 дни сам, без спиране, на юг от "ревящите четиридесет" градуса.нигата "Невъзможният път".В "Книгата", от 18:30 ч.Възможно щастиеМагдалена АнгеловаLove is in the airShame Partyова порция безсрамни хитове – и любовни, и любимиот Уитни Хюстънold schoolCarruselМалки, но вкусниВсичко ще бъде направено на място - от блатовете до кремадекорацията. Докато тортите стягат в хладилника, ще ви учат да правите бързи валентински тВ студио "Малки приказки", ц., начало 18:30 ч.14.02"Десертът (с черешката на тортата)" е последният етап от дългогодишен проект, поредица от видеопроизведения на Калин Серапионов, започнал 20 години. Преди да бъде монтирано във формата на видео, произведението ще протече като пърформанс с участието на избрани от автора художници и куратори. Създаването на финалната част ще протече в рамките на един ден в централното пространство на Софийската градска художествена галерия. Посетителите на галерията ще могат да наблюдават на живо действието и снимачния процес. (Повече за артиста – на стр. 74)