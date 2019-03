Kалендар и домашно кино

Домашно кино



Чудотворци

Новите епизоди на сериала, в който актьорът Даниел Радклиф е ангелът Крейг, а Стив Бушеми е Господ, са качени в HBO GO. Действието в забавната ситуационна комедия в 7 епизода от по 20 минути се развива в офиса на "Рай ООД". Господ е изключително отегчен и

нехаен за проблемите на Земята, докато един нов колега – мотивираната да подобри живота на земляните Илайза Хънтър, не обърква допълнително нещата. Тогава Бог решава да унищожи Земята и след това да се заеме с нов проект...

Премиера по HBO GO



Osmosis

Действието на новия френски сериал, оригинална продукция на Netflix, се развива в близкото бъдеще. Група парижани се записват в експериментална програма за запознанства, в която изкуствен интелект трябва да открие сродните им души от голяма база данни. Но вместо наистина да помогне, AI-то – Мартин, започва да си играе с участниците...

Премиера по Netflix, 29 март



The Dirt

Bohemian Rapsody доказа, че т.нар. biopic филми крият огромен потенциал за висок зрителски интерес и бизнес успех, затова и Netflix веднага инвестират в създаването на собствен биографичен проект. The Dirt проследява историята на бандата Mötley Crüe – от зараждането й до превръщането й в една от най-известните рокендролгрупи в историята.

Премиера по Netflix, 22 март