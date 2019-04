Календар и домашно кино

6.04

Великден наближава, а с него и ароматът на прясно изпечени козунаци. Кулинарно училище Amuse Bouche организира 4-часов курс, който обещава да ви научи как собственоръчно да приготвите козунак "на конци", който ще можете да вземете със себе си у дома. Тъй като процесът отнема време, междувременно ще имате възможност да се научите как да приготвяте още няколко вида десерти от козуначено тесто като канелени охлювчета, козуначено колаче с крем "Патисиер" и "Семлор" - малки козуначени топчета, пълни с крем и марципан. Всичко това ще се случи под наблюдението на преподаватели от Amuse Bouche, които ще ви помагат при нужда и ще следят за безопасността в кухнята.

В добра светлина

Кой не обича палачинки

В "Музейко", от 12:30, цена: 2 лв. плюс купен билет за музея

6.04

И тази година форумът "Физкултура" на клуб "Бегач" събира хора, обединени от желанието да спортуват. Ще има лекции за мотивация, терапия, храна, бягане. Този път събитието е без превод и с ограничение до 120 души. Лекторите са най-разнообразни. Дейвид Хелард е създател на Beer Belly Running – компания която специализира в комбинирането на пиене и бягане и организатор на the Great British Beerathon. Той е и един от водещите на Bad Boy Running Podcast, участвал е в маратони в Афганистан, Сомалиленд и Бирма. Али Бейли е британска ултрабегачка, бягала е през езерото Ховсгол в Монголия, през пустинята Намиб и панамската джунгла. Останалите лектори са Дончо Папазов, Христо Цветко, децата Леон и Сара и др. В края на деня е прожекцията на филма Kilithon – The World’s Highest Marathon.

В Generator, начало 9 ч., билети 79 лв.

До 7.04

Изложбата по случай 130 години от рождението на Николай Райнов, който освен художник е бил и писател и публицист. Подбраните картини, илюстрации и документи се опитват да покажат многоликия му образ – той е автор на първата българска история на изкуството. Интересен е с факта, че пише и сам илюстрира книгите си. Завършва Художествено-индустриалното училище в София през 1919 г. Най-уникалната част от творчеството му са "стилизувани картини" от 20-те и 30-те години на ХХ век, някои в стил сецесион, две от които са изложени заедно с 120 други произведения в Градската галерия.

Mural, mural, on the wall

07.04

Връщане към детството и потапяне в свят, където всичко е възможно, дори полет с летящо килимче и познанство със светулка. Провокиращият въображението спектакъл "Светулки" от Андрей Филипов е част от детската програма на Театър 199 за тази седмица. Постановката е с номинация "Икар 2018" за куклен спектакъл.

Ваксините

НЦЗПБ, ще се помогне на присъстващите да изградят мнението си върху научните факти. Ще разкаже какви са историята и принципът на действие на ваксините, как са се променяли през годините и какво е тяхното бъдеще. Присъстващите ще научат за едни от най-опасните заболявания, които сме изкоренили или ограничили драстично благодарение на ваксините.

В "Абордаж", начало 18:30

Напечатай сам!

Sito Studio Club организира двудневен вечерен курс по ситопечат, по време на който ще можете да се научите как да отпечатате свои изображения върху тениски, торби или постери. Хартията е осигурена от обучителите, а участниците може да си донесат плат, торби или тениски. Необходимо е изображението, което искате да бъде отпечатано, да бъде изпратено предварително до организаторите (като вектор или растер, дигитално нарисувано или сканирана рисунка). В Sito Studio, от 18 ч., цена: 160 лв.

11.04

Събититието е част от

емата на лекцията в Институт "Сервантес" е "Състоянието на ЕС: интеграция, криза, дезинтеграция". Лектор е испанският журналист и политически анализатор Хосе Игнасио Торебланка, директор на офиса на Европейския съвет за външна политика в Мадрид. Следва дебат на тема "Европа на националната държава или Европа на интеграцията" с модератор Светослав Иванов.

В Институт "Сервантес", от 18 ч., вход с регистрация на: www.en.redhouse-sofia.org

11.04

Концерт, част от европейското им турне на Kultur Shock - пънк групата с алтернативна балканска музика от Сиатъл. Сред вокалите е българинът Валери Кьосовски, който живее от 16 г. в САЩ. В новия си албум D.R.E.A.M. експериментират нетрадиционен подход.

В клуб Mixtape 5, начало 8 ч., вход 25 лв.

11 - 12.04

В Национален студентски дом, от 17 ч.

11.04

По време на "Работилница за визуално мислене", организирана от Career Speeder - Learning Design Experience, ще се запознаете с основните техники за за визуално мислене, учене и общуване. Те биха могли да бъдат полезни както при процеса на научаване на нов материал, така и при изготвянето на презентации, подготовката за екипни срещи, преподавателска дейност и терапевтични сесии. Обучението е за всеки, който иска да започне да споделя визуално идеите си и да използва визуални записки.

В Capital Fort, от 10:00 ч., цена: 299 лв.

Домашно кино



Quicksland



Премиера на най-новия шведски сериал – типичен скандинавски ноар по романa Quicksland. Филмът показва криминално разследване в гимназия в Стокхолм, засягащо богатите предградие. Режисьор е Пер Олав Соренсен. За всички почитатели на "Мостът" и прословутата детективка Сага Норен.

Премиерата е по Netflix



Kim’s Convenience



Този симпатичен сериал, адаптация на известна пиеса, достъпен на Netflix, ни среща с корейското семейство Ким. Супермаркетът на семейството в Торонто е изходната точка за опознаване на семейство и неговите забавни членове. Макар и водещият мотив да не е нов – още едно имигрантско семейство, опитващо се да съчетае две култури – с непринуден хумор, много топлота и липса на клишета, семейство Ким щедро отварят вратите към своя объркан дом. Няма да излезете оттам бързо: Kim’s Convenience вече има три успешни сезона. Смесица от "Сайнфелд" и "Офисът".

По Netflix



Египет отгоре



Премиерата на филма, който е два епизода по 60 минути, е в неделя от 21:55 по National Geographic. Зрителите ще се насладят на древната земя, известна със своите велики пирамиди, храмове и гробници - една от най-могъщите и напредничави империи от миналото. Представен като драматично пътешествие по въздух – филмът показва цялата страна от единия до другия й край и същевременно създава връзка между древните египтяни, от които според Стария завет Мойсей е бягал заедно с еврейския народ и съвременните египтяни.

По National Geographic от 7 април, от 21:55 ч.



Напускайки "Невърленд"



Документалният филм на HBO, който поставя въпроса дали Майкъл Джексън е имал интимни контакти с деца, показва интервютата на Джеймс "Джими" Сейфчук, сега на 37 години, и Уейд Робсън, сега на 41 години. Те описват времето, когато са били на 7 и 10 и са били в магичния "Невърленд", имението на Джексън. Филмът е на Дан Рийд.

Ако сте изпуснали премиерата и на двете части в стрийминг платформата HBO GO и в HBO OD, можете сега да го гледате по HBO на 10 и 11 април от 21:00 ч





