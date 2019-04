Календар и домашно кино

26-28.04

В "Арена Армеец", от 11 ч.,15 ч. и 19 ч., билети 30-90 лв.

Малките готвачи

Вълшебното килимче

"Ръцете на килимарката".

29.04

Прожекция на култовата комедия "Животът на Браян" на Тери Гилиам, който в този филм е актьор заедно с останалите от легендарната група "Монти Пайтън". Хитът Always look on the bright side of Life е част от саундтрака на филма. Прожекцията е част от програмата "Ервопейско кино за учещи" - дискусионна програма, която дава възможност на ученици и студенти да гледат и анализират ключови творби на европейското кино, продължава до 17 юни.

30.04 - 2.05

Мюзикълът Mamma Mia се завръща на сцената на софийската опера след успешния си дебют през изминалата година. Този път ще има четири представления. Диригент на спектакъла е Светослав Лазаров, а съставът варира спрямо датата и часа на представлението. С участието на Весела Делчева, Люси Козарева, Орлин Горанов, Ники Сотиров и др. Либретото на Катрин Джонсън по идея на Джуди Креймър пренася феновете на ABBA на гръцки остров заедно с любимите им песни на групата.

В Софийската опера и балет, от 19 ч., билети на www.operasofia.bg

30.04

30.04

Редактон е събитие, в което се събират доброволци, които искат да преведат или напишат нови статии в Уикипедия на български език. По случай Международния ден на джаза темата е джаз музиката. Поканени са всички без значение дали имат опит, на място щейима обучение. Особено ценни са снимки от джаз концерти – всички с авторски снимки са поканени да допринесат за безплатната онлайн енциклопедия. Редактонът ще е съпътстван от джаз музика.



В Гьоте институт, от 17 ч.

Open Mic

До 8.05

Хартиеният арт фест започва с изложбата "Десет автори. Десет визии". Селектираните автори работят в Бразилия, Сао Пауло и Бело Оризонте и са обединени от общата си страст към хартията. Техниките са в широк спектър – от обекти в ръчна хартия до колажи, гравюри, рисунки, монотипии и др. Показани са тенденциите в съвременното бразилско хартиено изкуство.

В

До 19.05

People of Sofia

Факт, фикция, истина

Враждебната планета

Вълнуваща поредица от шест епизода, която представя най-изключителните, почти свръхестествени истории за животни, приспособили се към средата си въпреки жестоките удари на еволюцията. Продукцията събира около 1800 снимачни часа, прекосява седемте континента в 82 сесии в период от над 1300 дни и наема 245 членове на снимачни екипи. Водещ и разказвач е Беър Грилс, който е и продуцент на сагата, заедно с кинематографа и режисьор Гийермо Наваро ("Лабиринтът на фавна") и др. Дебютната серия носи името "Планини".

Премиера по National Geographic, 28 април от 20:55 ч.



Избавлението на чифлика

Нови епизоди на поредицата, която проследява историите на семейства, решили да заживеят изцяло нов живот извън електрическата мрежа. Те се опитват да генерират собствено електричество, да си осигурят храна и подслон, но някои от тях откриват, че задачата е много по-сложна, отколкото са си представяли. Затова викат на помощ експерта по чифлиците Марти Рани заедно с дъщеря му Мисти и сина му Мат.

Премиера по Discovery Channel, 29 март в 21:00 ч.



Джентълменът Джак

Сериалът разказва за Ан Листър – преуспяла собственичка на имоти, която наследява имението "Шибдън хол". Тя трябва да поднови дейността на въглищните си мини и възнамерява да се омъжи по неочакван за времето си начин – за много богата жена. Историята й е базирана на исторически факт, запечатан в нейния дневник от 4 милиона думи и съдържащ най-интимните детайли от живота й, останали тайна в продължение на години.

Премиера по HBO, 30 април от 21:00 ч. и HBO3 от 22:00 ч., HBO, 1 май от 18:10 ч.; HBO2, 2 април от 17:55 ч.

На разходка с динозавърЗа първи път в България ще бъде представено шоуто Walking with Dinosaurs − The Arena Spectacular. Създателите на разходката имат за цел да покажат отблизо живота на динозаврите, които са обитавали Земята в продължение на 200 хиляди години. Продукцията е адаптация по популярната поредица на BBC Studios, носеща същото заглавие. В шоуто са представени 9 вида динозаври, а образите им са създадена в тясно сътрудничеството с учени.26.04BG графити в САЩАрт пространството/магазин за интересни сувенири Gifted съвместно с музикалните номади от Marble Souls организират първото си съвместно събитие от поредицата Marble meets - Graffiti. През миналата година едни от най-добрите български графити артисти бяха поканени да покажат своето изкуство в американската галерия Martinez. А по време на събитието в София всеки ще може да се запознае с техните преживявания от улиците на Ню Йорк и Лос Анджелис под звуците на специално селектирана музика.Gifted Sofia, от 19 ч.26.04Кулинарен курс за най-малките – деца над четири години ще се учат да пекат козунаци. Ще се научат да ги увиват като малки зайчета, пилета или като венци с портокалови кори. Децата ще боядисват и яйца, които могат да отнесат вкъщи.В детски център "Къщата на Мая", от 11 ч., цената е 25 лв. за дете с включени продукти.27-28.04Фестивалът на чипровския килим вече се е превърнал в традиция – може да пробвате силите си на стан и да видите как се тъче, да научите повече за историята на занаята и навлизането на съвременни мотиви. През уикенда ще отвори и центърът за продажба на килими и сувенири. Под открито небе ще има изложби с най-добрите образци, докато в музея ще бъде показана фотографска изложбаЧипровските килими са прочути в цял свят, признати са от ЮНЕСКО като част от световното културно наследство. Паралелно ще се проведе състезания с колела в Чипровската планина на 27-и и маратон на 28-и. Трасето ще е с дължина 13 км с 680 м денивелация, скоро очаквайте и маршрута. Таксата за участие е 20 лв., плаща се на място.На площад "Чипровско въстание" в Чипровци, от 10 ч.On the Bright Side of LifeВ Дом на киното, от 18 ч., вход свободенMamma Мia се завръщаВъпроси за пътешественициБар RockIT кани любителите на пътуванията на тематичен пътешественически куиз. Играта е за отбори от 3 до 8 души и се провежда в пет кръга, в които ще можете да отговаряте на различни въпроси от типа вярно/грешно, въпроси по снимка и класически отворени въпроси. Наградите са шотове, бира, а за победителите е предвидена бутилка уиски.В Бар RockIT, таксата за участие е 5 лв. От 20 ч.Джаз енциклопедия1.05"Комеди клуб" организира събитие от своята поредица Open mic, в което участие може да вземе всеки, който има желание да покаже чувството си за хумор пред публика. За целта трябва да изпратите своя авторска шега на организаторите, която те да одобрят, и да се запишете за участие. За най-добрите ще има награди, а някои от отличените ще имат възможност да станат част от "Комеди клуб".The Comedy Club Sofia, от 19 ч.От Сао Пауло до Софиягалерия "Сан Стефано"Най-добрите снимки от популярния проект People of Sofia са събрани в изложба, представени от автора им Вихрен Георгиев. Уличният фотограф е запечатал различните лица на столицата, заснети в случайна среща по улиците на града. С изложбата се открива тазгодишното издание на Фотофрабрика – снимките на Вихрен Георгиев стават известни в социалните мрежи с интереса си към личните истории и притчи на героите на града, които подбира.В "Уникредит студио" - пространство за съвременно изкуствоДо 30.06Изложбата "Факт – фикция – истина" събира произведения на млади автори и на такива, ориентирани към страните от Източна Европа и тяхното настояще. Участват 27 фотографи от 14 държави и са избрани от десетото юбилейно издание на Международния фотофестивал - биенале "Фодар".В Музея на социалистическото изкуство