Календар и домашно кино

Домашно кино



Чернобил

На 26 април 1986 г. се случва един от най-драматичните инциденти в световната история – ядрената авария в АЕЦ Чернобил. Тя остава необитаем диаметър от около 150 хил. кв.км, над 200 хиляди души, евакуирани от родните им места, като зоната около централата и до днес е изолирана. Петсерийният минисериал на HBO разказва за няколко мъже и жени, които правят невероятни лични жертви, за да минимализират последиците от катастрофата.

Премиера в HBO GO и HBO, 7 май от 22:00 ч.; HBO 3, 10 май от 19:05 ч.; HBO 2, 11 май от 22:00 ч.



Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Филм за историята на серийния убиец, изнасилвач и некрофил Тед Бънди, разказана от гледната точка на дългогодишната му приятелка Елизабет Клопфър. В ролята на екзекутирания на електрически стол Бънди влиза Зак Ефрон, а в тази на съдията по делото – Джон Малкович.

По Netflix



Knock Down The House

Документален филм, проследяващ кампаниите на четири харизматични жени за Конгреса на САЩ. Те не са политици, представляват местните си общности и се борят за промяна. Сред тях е и сенатор Александрия Окасио-Кортес от Ню Йорк. Филмът печели две големи награди на тазгодишния филмов фестивал Sundance.

По Netflix



Джон и Йоко: над нас е само небето

Документален филм за историята на създаването на най-важния албум в соловата кариера на Джон Ленън – Imagine от 1971 г., чрез ексклузивни интервюта с участниците и непоказвани до момента кадри. Лентата изследва и връзката между Джон и Йоко.

Премиера по HBO, 9 май, 22:55 ч.