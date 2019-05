31.05 - 2.06

Наследството на "Капана"

В петата година от създаването му "Капана фест" ще започне да се провежда само по веднъж в годината. Темата този път ще бъде "Наследство", а организаторите обещават да превърнат сградите на "Капана" в платна, а алеите му в градски гори. Oсновната тема на феста ще бъдат графитите, а това ще бъде един от най-мащабните подобни проекти, реализирани в България. Посетителите ще могат още да се възползват от музикална и кино зона, за най-малките пък ще има куклено шоу с караоке.

В "Капана" - квартал на творческите индустрии, от 11 ч.

29.05 - 11.06

Играта на чешките играчки

Чешкият център в София ще представи най-популярните чешки играчки в изложба. Тя носи заглавието "

Чешкия център в София, от 09 ч.

31.05

#bashtag, а организаторите са обещали награди табли с шотове на бара за най-добрите фотоси.

Плаж "Градина", от 20 ч.

1.06

Стинг на нов глас

Стинг ще гостува за пореден път в България, този път, за да представи последния си албум My Songs, който представлява колекция от най-популярните му песни, но поднесени по нов и осъвременен начин. По време на концерта почитателите му ще могат да чуят новия му подход към класики като Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle. Премиерата на албума се състоя на 25 май, а на 1 юни Стинг ще го представи в зала "Арена Армеец".

В "Арена Армеец", от 20 ч., билети от 70 до 140 лв.

3.06

Геройска идея

"Героите говорят" е събитие, по време на което ще можете да се запознаете от първо лице с историите на

Борисовата градина или Южния парк, от 19 ч., регистрация на: www.5kmrun.bg

1.06

Първоюнски изследователи

"Музейко" отваря своите врати безплатно по повод Деня на детето. Организаторите ще запознаят децата с любопитни факти от сферите на

"Музейко", от 11 до 19 ч.

1.06

Изпечи ми хляб

"Братя Хлебари" организират курс за правене на занаятчийския хляб. Ще бъдат демонстрирани рецептите за седем вида хляб, като участниците ще могат да замесят два от тях със собствените си ръце. Организаторите искат да събудят интереса на всички записали се към ферментацията и миризмата на прясно изпечен хляб. Курсът ще се води от Главния хлебар и двама негови помощници. В цената са включени всички суровини и пособия, както и обяд.

В "Братя Хлебари", от 14:30 до 20:30, цена 180 лв.

2.06

Перфектен кадър

За четвърта поредна година в София ще се проведе Фотомаратон. Идеята на формата е всеки участник да снима по зададена тема, която става известна в деня на маратона. Тази година фотографите ще разполагат с 4 часа, за да направят своите кадри. Необходимо е кадрите да бъдат предоставени на журито необработени, директно от фотоапарата. За най-добрите участници са предвидени и награди, необходима е предварителна регистрация.

Темата на последната изложба на Kokimoto е морето. Тя носи името SeaEscape, а за основа на творбите му са използвани навигационни карти. Kokimoto е решил да ги превърне в платното си, на което разиграва различни морски сцени. Главни действащи лица са както различни обитатели на морето, така и познатият ви вече персонаж на име Kokimoto. Идеята на автора е да превърне излезлите от употреба хартиени карти в произведение на изкуството. Заглавието на изложбата също е символично и представлява игра на думи към английското

Kokimoto разкрива, че наименованието е символично и е свързано със собственото му бягство от масовите представи за морски пейзаж.

UniCredit Studio - Пространство за съвременно изкуство

Спектакъл под открито небе

Веднага след края на театралния сезон всички почитатели на спектаклите ще могат да се насладят на спектакли под открито небе. Фестивалът "София Моно" се провежда за девети път и тази година ще обхване девет дни, в които ще бъде представена селекция от различни моноспектакли. Сред тях са "Променяне" – първият моноспектакъл на Йоана Буковска-Давидова, "Аз, досадникът" с участието на Мариан Бачев и Александър Кадиев и "Чамкория" с участието на Захари Бахаров. Спектаклите са с начален час 21 ч., а цените на билетите са от 10 до 40 лв. По време на "София Моно" ще има и дневни съпътстващи събития, които са със свободен вход и ще се състоят от 13 ч.

Парка на Военна академия

Mini Wonders – Чешката играчка вчера и днес" и всеки посетител ще може да види надуваемия Бивол на Либуше Никлова, дървения Слон на Ладислав Сутнар, Принцесата на сдружението My dvě, състезателите на Томаш Реймон и много други играчки. Изложбата е част от програмата, отбелязваща 100 години от създаването на Чехословакия през 2018 г., а неин куратор е Тереза Брутхансова.#Башлято2019Емблeматичният Bash Bar на плажа ще открие летния сезон през настоящата седмица. През уикенда за музиката ще се погрижат FeeL, Stéphane Love, BoyanMusic и 'Fozzie', а всеки желаещ може да качи своя стара снимка от бара с тагдоброволци, организации и компании в България. Своите преживяния на живо ще разкажат Виктор и Калина от фондация "Очи на четири лапи"; Ивана Кънчева от сдружение "Алцхаймер България", Росен, Методи и Велизар от "Отвъд спорта", Янина Танева, "Фабрика за идеи", Деси Вълчева от Социалната кухня към храма "Св. Пророк Илия" и Благовеста Пугьова и Зойко Миленков от фондация "Подарете книга" и TimeHeroes. Събитието е част от Седмицата на доброволчеството в България, която ще завърши с връчването на Годишните награди за доброволчество "Героите 2019".В кино "Култура", от 19 ч.3 - 7.06На крос след работаСедмицата от 3 до 6 юни ще бъде посветена на вечерните 5 км бягания. Идеята на инициативата е да стимулира всички, желаещи да спортуват след края на работния ден. Бяганията продължават 45 минути, а ако досега не сте участвали в 5 км бягания, е необходимо да се регистрирате предварително.науката, екологията, комуникациите и изкуствата. И ще ги срещнат с истински учени. Предвидена е още отворена арт зона, посветена на шведския конструктор Strawbees. По време на семейния празник ще се проведат и кратки експерименти, които ще демонстрират факти от енергията, центробежните сили, налягането и астрономията.Амфитеатъра в парка на НДК, 10.30 ч.21.05 - 4.06Морско бягствоSeascape, което означава пейзаж, авторът е добавил "е", което го превръща в "Морско бягство".1.06Романтичните звуци на книгатаПо случай Деня на детето на българския пазар за пръв път излиза "Непознатото дете" от популярни автор от епохата на Романтизма Е. Т. А. Хофман. Премиерата на музикалната книга ще се състои в Софийската градска художествена галерия, с пърформанс, създаден специално за да представи на присъстващите приказния свят на Хофман. Присъстващите ще могат да се докоснат до персонажите на автора и да влязат в техните образи чрез различни маски. Илюстрациите в книгата са дело на художничката Катина Пеева, която работи в сътрудничество с дизайнерката Свобода Цекова. Преводът е дело на проф. Борис Парашкевов, а музикалното съдържание включва адаптация в интерпретацията на Самуел Финци и мултижанрово музикално оригинално съдържание, продуцирано от Ина Кънчева.Софийска градска художествена галерия, от 17 ч.9.06