Календар и домашно кино

7 - 9. 06

Бакхус StrEAT Fest

Третото издание на гурме фестивала на открито Бакхус StrEAT Fest ще представи на посетителите не само вкусни изкушения, но и занаятчийски български вина от почти всички краища на България, крафт бири, анасоновите напитки, шприцове и др. Ще има щандове с интересни български производители: майсторските печива, хляб, сладолед и десерти, специални кафе предложения. Oт 10 до 14:00 ще свирят музикантите от джаз формация SoulBmoll, следва качествена DJ селекция до 22:00 и обещаващо афтърпарти. Фестивалът е мястото, където родителите с деца могат да си изпият бирата на спокойствие, защото има добре организиран детски кът.

На Женския пазар, начало 10 ч., вход за 1 човек за 1 ден 5 лв., семейство с 2 деца над 7 години за 1 ден – 8 лв.

Сръчни ръце

Лятното издание на Mish Mash Fest ще се проведе за втора година в градинката зад Националната библиотека. По време на феста всеки посетител ще може да разгледа и купи стоки от подбрани от организаторите български творци и дизайнери. Ще има обособена музикална зона, както и зона с храна и напитки. За децата са предвидени специални игри и забавления.

Some like it hot

Почитателите на кафето ще могат да прекарат два дни в компанията на любимата си напитка по време на Sofia Coffee Festival 2019. Ще бъдат представени всякакви вкусове и блендове, организаторите обещават любопитни факти за кафето и полезна информация за различните кафе машини. В рамките на фестивала ще има специална Latte Art зона, в която ще се демонстрират техники за рисуване върху кафе с мляко. В зона Mixology ще се проведе състезание за бармани и баристи. В края на втория фестивален ден всеки, купил билет, ще може да участва в томбола с кафе награди.

В Inter Expo Center, от 10 ч. билети от 8 до 100 лв.

09. 06.

09. 06.

Animal Rescue Sofia, Soho Sofia и брандът за шалчета и аксесоари Ador Barador организират благотворително събитие под наслов "SoDoggy - шалче за чувалче". На него ще можете да се запознаете с дейността на Animal Rescue Sofia и при желание да купите кучешки и човешки шалове на цената на един чувал храна от 17 кг - 34 лв. Ако искате да се включите с друга сума, бихте могли да подкрепите кампанията, като изберете една от касичките за дарения. Всички средства отиват за изхранването на спасените бездомни животни на Animal Rescue Sofia в приют "Фермата".

"Сохо",

9.06

http://xl.5kmrun.bg/calendar.php

до 11.06



На колело въпреки всичко



"Евроколело за всеки" разказва историята на Петър Нефтелимов, момче с церебрална парализа, което успява да премине 300 км с колело. Филмът проследява историята на екип от 7 приятели, 2 колела и 1 кемпер, които въпреки трудностите и липсата на инфраструктура успяват да постигнат целта си. Всички приходи от премиерата ще отидат за създаването на следващата триколка за хора в неравностойно положение.



Дом на киното, от 19 ч., билети: 10 лв.



До 13.06

Световна сцена



Фестивалът "Световен театър" води някои от най-интересните съвременни международни спектакли в София: на 11 юни от 19 ч. ще се играе " Хуманоптер " - нещо между човек и насекомо, жонгльорът и режисьор Клеман Дазен поставя едно миниобщество от седем

жонгльори, между които непрекъснато се хвърлят във въздуха топки. Препратка към днешното ежедневие - работа, успех, продуктивност и ефикасност; на 12 юни от 19 ч. е

танцовият спектакъл "Глухарче" - съвместна работа на Ханес Ланголф и Ермира Горо, дългогодишни танцьори в световноизвестната британска компания DV8 PhysicalTheatre.

В театър "Азарян"

Цялата програма е на worldtheatreinsofia.wordpress.com



Илюстрация Увеличаване Смаляванеа> 1.06.екип от 7 приятели, 2 колела и 1 кемпер, които въпреки трудностите и липсата на инфраструктура успяват да постигнат целта си. Всички приходи от премиерата ще отидат за създаването на следващата триколка за хора в неравностойно положение.Дом на киното, от 19 ч., билети: 10 лв.Световна сценаФестивалът "Световен театър" води някои от най-интересните съвременни международни спектакли в София: на 11 юни от 19 ч. ще се играе " Хуманоптер " - нещо между човек и насекомо, жонгльорът и режисьор Клеман Дазен поставя едно миниобщество от седемжонгльори, между които непрекъснато се хвърлят във въздуха топки. Препратка към днешното ежедневие - работа, успех, продуктивност и ефикасност; на 12 юни от 19 ч. етанцовият спектакъл "Глухарче" - съвместна работа на Ханес Ланголф и Ермира Горо, дългогодишни танцьори в световноизвестната британска компания DV8 PhysicalTheatre.Цялата програма е на worldtheatreinsofia.wordpress.com

Домашно кино



Големите малки лъжкини II Продължението на сериала e предшествано от доза скептичност – как ще се развие той след суперуспешния му първи сезон (получил цели 16 номинации на наградите "Еми" и спечелил в 8 от категориите), отличен финал и факта, че вече няма да почива на литературното произведение на Лиан Мориарти. Към Петицата на Монтерей, която очевидно ще има проблем с адаптацията към новия си живот, сега се присъединява и Мерил Стрийп. Премиера, HBO, 10 юни от 21.00 ч.,; 12 юни от 23.15 ч.; HBO3, 10 юни от 22.00 ч.; 13 юни 22.00 ч.



Black Mirror Season 5



Пети сезон на сай-фай сериала вече е факт . Лошата новина е, че той се състои само от 3 епизода – самостоятелни сюжети, които се фокусират върху историите на шофьор на такси с емоционален срив, приятели от колежа, принудени да вземат решения, които променят живота, и едно момиче (Майли Сайръс) , което осъзнава, че животът й на поп звезда не е толкова бляскав, колкото изглежда.

Премиера по Netflix



Explore Bulgaria



В новия сезон на Explore Bulgaria водещият Драго Сименов ще представи на зрителите Пловдив по непознат за тях начин в ш ест епизода с различна тема. С помощта на експерти и местни жители той ще г и преведе през значими мест а и ще г и върне назад във времето.

Премиера по National Geographic, 8 юни от 12.30 ч.



Designated Survivor III



Новите 10 епизода се развиват около политическата кампания, която президентът Къркман (Кийфър Съдърланд) ще води за своето преизбиране. Сега той ще трябва да защити името си, без да е напълно убеден, че трябва да го направи, след като много хора смятат, че не може да ръководи страната.

Премиера по Netflix, 6 юни