Календар и домашно кино

Electric Orpheus е летен музикален фестивал в полите на Родопите, който предлага музикален микс от пънк, гръндж, балкан пънк, сърф рок, диско соул, gipsy, new wave и психеделични трипове с вълнуващи артисти от международната и българска сцена.

22.06

Бягане с кауза

22 юни

Spanish Fiesta

Пред "Институт Сервантес", начало: 11:00 ч., вход свободен

22 юни

През 2019 Европа празнува 30 години от падането на Берлинската стена. Открит малко преди падането на стената, "Гьоте институт" също празнува своя тридесети юбилей. В чест на Летния празник на "Гьоте институт" улица "Будапеща" ще бъде затворена за движение и отворена за култура. Подготвени са музикални изпълнения на живо, събития за деца и юноши, експресни уроци по немски език, училищен театър, откриване на документална изложба, арт инсталации и немско късо кино на открито и немски базар с традиционна бира и вурстове. Ще бъдат представени и новите инициативи на института, които целят да направят София по-интересно и красиво място.

Пред "Гьоте институт", начало: 11:00 ч., вход свободен

22.06

Аниме и гейминг фестивал

Феновете на източната култура срещу билет от 5 лв. ще могат да присъстват на лекции, работилници за традиционни японски изкуства, K-pop и различни щандове. Организаторите са подготвили гейминг състезания, като основното събитие на деня ще бъде League of Legends - турнирът, където геймърите ще могат да премерят сили за наградния фонд от 500 лв.

В Международен панаир Пловдив, Палата 10, начало: 9 ч., вход 5 лв.

Help Me Jones

Kонцерт на алтернативната българска група Help Me Jones, в нея участваше и талантливата певица Андрония Попова, по-известна като Рони, която почина преди две години. Това е първата изява на живо на групата от декември насам, тогава представиха новия си аалбум. Събитието е част от Летния празник на "Гьоте институт".

22-23.06

В навечерието на най-дългия ден в годината за четвърти път в село Младен ще се проведе Фестивалът на билките. Програмата включва ателиета с идеи за здравословен живот, щандове на производители с лечебни растения, занимания за деца, експедиции сред природата. Ще бъдат разказни и най-интересните български и европейски митове и легенди за магическия празник Еньовден. Предвидено е място за палатки.

В с. Младен, централен градски площад, начало 10 ч.

23.06

Астор Пиацола - годините на акулата

Прожекция на документалния филм за музикалния гений Астор Пиацола, направен от сина му Даниел Розенфелд. Запазената марка на аржентинския бандонеонист и композитор е танго нуово с джаз и класически влияния, а новаторските му интерпретации се сблъскват челно с традицията. Сложната му и противоречива личност се разкрива чрез уникални кадри от многобройни изпълнения и дълбоко личен семеен видеоархив.

Вселената Bjork

Björk Alternative на Мила Михова (сопран) и Николай Стойков (пиано/клавесин и челеста) представя различен поглед към творчеството на уникалната исландска певица - песните й са обработени в аранжимент за оперно пеене и старинни инструменти. Автори на аранжиментите са самата Бьорк и дългогодишния ѝ музикален партньор и продуцент Йонас Сен. Оголени от традиционните за музиката на Бьорк електроника, звукови ефекти и авангардна визуална среда, песните придобиват специфичен театрален облик на кратки камерни пиеси, а при смяната на инструментите те се движат от бароково, през класическо до късно романтично звучене. В предстоящия концерт ще бъдат включени и някои от най-ранните творби на Бьорк, които е композирала на 12-годишна възраст.

До 28.06

В Пространство Порт А, записване на имейл easyartbg@gmail.com

Домашно кино



Dark



Втори сезон на немския фантастичен сериал. Продукцията спечели много фенове още с първите си епизоди и не случайно – около уж спокойния живот на четири семейства с объркани взаимоотношения се заплита странен, мистериозен сюжет с изчезвали деца и тайнствена времева примка. Но сериалът не предлага само трилър преживяване, той поставя пленителни теми за разсъждение, а новият му сезон насочва зрителя към тази за Апокалипсиса.

Премиера по Netflix



Испанската принцеса



Драматичният сериал в осем части проследява млада принцеса на Испания – Катерина Арагонска, обещана за съпруга на английския крал от дете. Тя става принцеса на Уелс, но когато съпругът й принц Артър внезапно умира, тронът се превръща в мираж за Катрин. Тя обаче твърди, че бракът не е консумиран, все още е девствена и може да се омъжи за новия престолонаследник – харизматичния и волеви принц Хари, който един ден ще се превърни в крал Хенри VIII.

Премиера по HBO 3, 22 юни от 17:45 ч.



Партизанска треска за злато: Военни трофеи



Кореспондентът на National Geographic Мариана ван Зелер пътува до Колумбия, за да открие, че тя потъва в още по-голям хаос и престъпният свят в страната ще еволюира. Днес там има нова война – за територия. ФАРК са изоставили своите горски мини и нови паравоенни части запълват празнините, като поемат контрол върху нелегалния добив на злато, който може да носи приходи около 7 млрд. долара на година. Тези боричкания за контрол на територии и мини водят до нови кръвопролития.

Премиера по National Geographic, 22 юни, 21:55 ч.

21-23.06Юни е месецът на черешите, както и времето за провеждане на традиционния "Празник на черешата" в Кюстендил. Празникът започва с авторски спектакъл "Античността оживява на Хисарлъка" на територията на едноименната крепост в покрайнините на града. Спектакълът е проект на сдружение "Дебют" и е осъществен изключително от местни младежи. В събота и неделя в рамките на фестивала са предвидени изложение на череши и черешови произведения, среща с занаятчии и производители, детска арт работилница, фолклорна програма, конкурси, надпревари и вечерни концерти.В Кюстендил, на площад "Велбъжд" и градинката пред общината, начало 21 ч.21-23.06Барът ще предлага чешки и немски бири, коктейли и гурме кухня. Отделно - винен тур и дегустация. Посетителите имат право на безплатен къмпинг към билета, а организаторите са помислили за фестивален транспорт и всички други възможни удобства. Ще има Underground Vinyl Market за ценителите. T-shirt Spot с избрани марки, Merch Spot с актуални албуми, тениски и колекционерски ценности.Във вила "Юстина" (25 км от Пловдив), начало: 19 ч., билет: 19 лв., детайли на www.electricorpheus.com За първа година спортен клуб "Бегач" заедно с Bioderma организират бягане само за жени. Част от средствата ще бъдат дарени на сдружение "Деца с онкохематологични заболявания", а победителката в основното събитие - бягането по трасе с дължина 3 км в Южния парк, ще получи два билета до Париж наред с козметични подаръци. Наред с основната дистанция участниците могат да участват в отделно класиране за майки с деца, конкурс за най-оригинален костюм, лекоатлетическа тренировка за деца и други забавления за членовете от семейството в експо зоната.Пред НДК, старт: 9 ч., регистрация на:"Институт Сервантес" празнува на открито Деня на испанския език. Освен различни варианти за изучаване на испански за деца и възрастни в София и Испания програмата предлага забавления и музика на живо. Ще свири испанецът Алекс Линарес (китара и вокал), кубинската певица Долорес Естрада и българската фламенко-фюжън формация Banda DelPadre. Ще има и щандове с дискове и грамофонни плочи от Jazz Plus Concerts, занимания за деца – зумба с Рамон Мартинес. Творчески ателиета и любимата на всички пинята, представяне на испанска литература и игри в библиотеката. Освен храна за душата се очаква да има и кулинарни изкушения от традиционната испанска кухня и освежаващи коктейли.No more bricks in the wall22.06Открита сцена на ул. "Будапеща", начало 20 ч., вход свободенБилка фестBalkan meets ClassicsКонцерт на талантливия сръбски цигулар Неманя Радулович и ансамбъл Double Sens. Ще изпълнят произведения от популярната класика: "Годишните времена" (Вивалди), "Руски танц" (Чайковски),"Шехерезада" (Римски-Корсаков), "Танц със саби" (Хачатурян), но и ще нагорещят атмосферата с балкански ритми и aвтентичен сръбски фолклор. Събитието е част от "Европейски музикален фестивал".В зала 1 на НДК, начало 20 ч., билет: от 30 до 80 лв.23.06в "Кино Култура", начало 20 ч., билет: 12 лева (включва чаша вино от специалната селекция на бара)24.06В Зала "Оборище 5", начало: 19:30 ч., билет: 30 и 40 лв.Шарено лятоС рисуване и история на изкуството ще се занимават децата в последната седмица на "Лятото в музея 2019" с организатор фондация Easyart. За всеки ден е планирано запознанство с различни стилове в изобразителното изкуство чрез картини на художниците Алфонс Муха, Тулуз Лотрек, Титуан Ламазу и Хуан Миро.