Календар и домашно кино

Домашно кино



Derry Girls. Сериалът ни връща към специфично място и период от историята: Северна Ирландия в началото на 90-те години. Сюжетът проследява живота на няколко тийнейджърки на фона на конфликтните отношения между протестанти и католици в региона. Вторият сезон на сериала е вече в Netflix.



Битка в Сиатъл. Филмът на познатия повече като актьор Стив Таунсенд разказва за протестите срещу класовото неравенство в американския град от 1999 г. В ролите са Чарлийз Терон, Уди Харелсън, Мишел Родригес, Чанинг Тейтъм, а Рей Лиота играе кмета на Сиатъл. По БНТ 1, неделя, от 22:45 ч.



Инстинкт. Криминалният сериал е базиран на книгата Murder Games на Джеймс Патерсън. В главната роля на доктор, който се завръща към шпионската си дейност, е шотландският актьор Алън Къмингс, познат най-вече от изявите си в британския театър, но и от филми като "Войната на половете", "Широко затворени очи". Партнира му австралийската актриса със сръбски корени Бояна Новакович, участвала в "Аз, Тоня" и сериала Shameless. Двата сезона на "Инстинкт" вървят по Fox Crime.

9 - 15.08Лятно кино с коктейлиКултурен център G8 и CineLibri са организаторите, които стоят зад инициативата "Кинодвор с коктейл", а в рамките на тази седмица прожекциите, които можете да видите, са следните: "Геният", "На плажа Чезъл", "Ще се видим там горе", "Истанбул червен", "По действителен случай", "Безкрайната градина", "Идеалът". Към билета за кино всеки получава коктейл.В Културен център G8, oт 21:15, билет за кино и коктейл: 10 лв.9.08Отвъд музикатаRADAR Festival Beyond Music 2019 ще се проведе за шести пореден път във Варна. Форматът представя различни пърформанси, в които музиката общува с други изкуства. Някои от акцентите в програмата на фестивала са: Gorafunk Feat. Setareh Nafisi | jazzy atmospheres and poetry, Mixing Vanity | multidisciplinary performance и ANTON EGER Æ | electro jazz.В Градска художествена галерия - Варна, от 11 ч., дневен фестивален билет 20 лв., Тридневен билет 45 лв.10.08Рисуване на чист въздух"Канава арт студио" и детски център "Бели брези" организират рисуване на открито за цялото семейство на територията на Природен парк "Витоша". Всички желаещи ще могат да се изявят на платно с акрилни бои под ръководството на художници, които обещават, че не е необходимо да имате предварителен опит. Необходимо е предварително записване.В детски екостационар "Бели брези", от 12 ч., цена: 55.00 лв. (комбиниран възрастен с дете), 30.00 лв. (дете)11.08Вкусът на улицатаПристанище Бургас ще се превърне в домакин на първите Европейски стрийт фууд награди в страната. По време на събитието всички присъстващи ще могат да опитат улична храна от различни краища на света. Специално жури и публиката ще избере победителя, който ще представи България на големия финал в Малмьо, Швеция, в края на септември.На пристанище Бургас, от 11 ч.11.08Изкуството да поднесеш кафеОрганизаторите на курса "Лате арт" споделят, че той е подходящ за всички любители на кафето. По време на тричасовото събитие ще бъдат засегнати теми като: какви са стъпките, които напитката изминава от кафеения храст до чашката, умения за създаване на капучино, лате или флет уайт и техники за рисуване върху мляко като питчинг, етчинг. Курсистите ще имат възможност да опитат наученото и чрез практическа част.В DABOV Specialty Coffee, от 10 ч., цена: 120 лв.11.08Крайна точка МусалаПолумаратонът Rila Run 2019 започва от град Самоков и завършва на връх Мусала. Състезанието по планинско бягане е с дължина от 21 км, а в него могат да вземат участие три възрастови групи: мъже - жени, младежи и девойки до 20 г. и ветерани. Необходима е предварителна регистрация и заплащане на такса.От Самоков, от 10 ч., такса 40 лв.12.08Дизайн за ученициЛятна дизайн академия за ученици, която стартира през август, обещава да надгради познанията на децата в областта на Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, HTML и CSS. Тя е подходяща за ученици от 8 до 12 клас и ще се проведе в рамките на 4 седмици. Темите, които ще бъдат засегнати, са обработката на изображения, създаването на авторски илюстрации и изработването на съдържание за уеб.В Devise Expert, от 10 ч., цена 294 лв.13.08Фундаментална енергия"Музейко" е домакин на поредното Ratio Rooftop Party. Този път темата е енергията и различните начини, по които тя се трансформира. Организаторите са си поставили за цел да отговорят на фундаментални въпроси като: Откъде идва енергията, която използваме, за да генерираме електричеството? Как клетките в живите организми произвеждат, преработват и използват енергията за физиологичните си процеси? Каква е основната енергийна валута в клетките?. Лектори ще бъдат Петър Руевски, Елена Костадинова и Георги Дановски.В "Музейко", от 19 ч., билети: 10 лв.14. 08Суровият свят на тортитеКулинарно училище Amuse Bouche организира курс посветен на суровите десерти. Записалите се в него ще бъдат разделени в 5 групи, като всяка от тях ще приготви различен вид сурова торта, бонбони и бисквити. Събитието включва и теоретична част, от която можете да разберете как правилно да подбирате съставките за суровите десерти, как да влагате суперхрани в тях и как да направите домашен суров шоколад.В Amuse Bouche Culinary School, от 18:30 ч., цена 60 лв.14 - 18. 08.Родопска идилияФестивалът за алтернативна култура "Беглика Хородея" ще се проведе на традиционната си локация - в южната част на язовир "Голям Беглик". Тази година организаторите са подготвили разнообразни активности, сред които са какаова церемония, звуково лечение, йога и паневритмия, живи образователни игри, символика на българската носия и числа, театрални спектакли и различни лекции. Музикалната сцена пък ще бъде по-тиха от обикновено, защото озвучаването ще се осъществи чрез "етерни" колони.В южната част на язовир "Голям Беглик", петдневен билет: 100 лв.15 - 17.08.Морски басПлажът Wake-up край Варвара ще се превърне в домакин на Bass Sea Festival, който има за цел да събере част от елита на световния дръм енд бейс. Тази година акценти в програмата са: The Prototypes, Bladerunner, Toddlah и Dj SS. Българската дръм енд бейс сцена пък ще бъде представена от High Roll, Ogonek, EXo, Faith, Targy и Acidtrip.На плаж Wake-up, Варвара, Бургас, от 19 ч., билети: 15-30 лв.15.08Вечер по БуковскиДен преди 99 години от рождението на Чарлс Буковски българските му почитатели ще имат възможност да присъстват на една вечер, посветена на популярния автор. В рамките на събитието ще могат да чуят нови преводи на негови произведения, да видят архивни кадри от негови четения, както и различни произведения на изкуството, вдъхновени от творчеството му.В Bar Dak-2, от 20 ч.