Календар и домашно кино

Between Two Ferns

Закари Найт "Зак" Галифанакис е отлично познатият ни смешен образ от филми като "Ергенският запой" и "Път с предимство". Сега ще се смеем още повече с новия му проект, развиващ идеята зад уеб поредицата Between Two Ferns - да влиза в ролята на водещ на токшоу, задаващ нелепи въпроси на знаменитости. Сериите прерастват във филм, в който Зак тръгва на турне, за да си възвърне репутацията на интервюиращ, а докато го прави, гледаме интервютата му с Матю Макконъхи, Дейвид Летерман, Питър Динклидж, Киану Рийвс, Бенедикт Къмбърбач и други, които, както можем да очакваме, не протичат съвсем нормално.

Премиера по Netflix, 20 септември



Времеви емигранти

Действието на норвежкия сериал се развива в близко бъдеще, където започва да се случва нов феномен – ярки светкавици се появяват над океана и там се появяват хора от миналото. Те идват от три различни епохи: Каменната ера, времето на викингите и края на XIX век. Никой не разбира как това е възможно, а хората от миналото, наричани времеви имигранти, нямат спомен какво се е случило. Години по-късно Алфхилдр, която е от викингската епоха, започва работа с полицейски инспектор Ларс Хааланд като част от програмата за разпити на полицията.

Премиера по HBO и HBOGO



Abstract: The Art of Design

Втори сезон на документалната поредица, която представя как едни от най-иновативните дизайнери – занаятчии, илюстратори, графични дизайнери, сценографи и др., замислят и изпълняват своите визии, и доказва, че дизайнът влияе на всеки един аспект от живота ни.

Премиера по Netflix, 25 септември