Антонио Санчес: Приоритетите в музиката се изкривяват

Започвате да свирите на барабани и пиано от дете. Кога усетихте, че музиката е призванието ви?

Нямам спомени от живот, в който не съм свирил. С пианото имаше елемент на задължение, но с барабаните никога - беше като игра, в която имах пълна свобода. От малък се интересувах как звучи музиката, как може да подчертаеш определени инструменти, за това голямо влияние имаха албумите на The Beatles, Rolling Stones, The Who, по-късно Питър Гейбриъл, Rush и The Police. Когато записвам, винаги техните албуми са образецът ми как трябва да звучат отделните компоненти. Обичам нюансите в музиката. В първите си групи в Мексико несъзнателно влизах в ролята на продуцент.

Как се поддържат тази естественост и невинност, когато музиката стане професия?

Трудно, когато си затрупан със задължения, но може би голямата цел в живота ни е да намерим това, което ни кара да работим, без да го усещаме като работа, дори и когато дойде в повече. По-трудно е да запазиш концентрацията си, особено по време на турне. На моменти целият този живот се усеща като все едно управляваш кола, която се движи на максимална скорост и няма как да я спреш или да слезеш. И все пак всички трудности се изпаряват, когато си на сцена.

След "Бърдмен" имате още няколко саундтрака, но не и във филм от подобен ранг. Умишлено ли е това?

Филмът беше и благословия, и проклятие. Благодарен съм, че имах този шанс, тъй като това е невероятно конкурентна среда, за всички в киното аз бях някой, появил се от нищото, докато хиляди биха искали да са мое място. От друга страна, саундтракът показа много малка част от това, което правя, и накара хората да ме свързват основно с нея. В следващите години се чувствах като актьор, който е постоянно канен бъде лошият в някой филм, а вътрешно знае, че може много повече. Бях като турист в Холивуд. Последно работих по индийския филм Harami, който се надявам скоро да стигне до повече хора.