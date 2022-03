Календар: Divino top 50, Фокус Украйна от "София ДокуMентал", "София филм фест"

Изложба на чешката художничка Петра Йовановска "Бягство от кръга" беше открита с картина, нарисувана специално за бежанците от Украйна, средствата от продажбата са за подпомагането им. Фокусът на художничката е върху кръга, според нея той не ограничава творческия процес, но призовава за действие, символизира времевите цикли, тоталитаризма, но и удоволствието. Йовановска има над 30 самостоятелни изложби по цял свят, носителка е на редица отличия в Япония, САЩ, Австрия и др.

В Чешкия център, вход свободен

Концерт на A Place To Bury Strangers

17.03

Шум и музика. Американската нойз рок група A Place to Bury Strangers и надеждите на германския постпънк Plattenbau гостуват в София. Това ще бъде трети концерт за нойз рок новаторите в София след изключителните им изяви през 2013 и 2015 г. Групата ще представи най-новия си албум See Through You, седми в дискографията им. В Mixtape 5, в малката зала, от 20 ч., пропуските са на цена 25 лв. в системата на bilet.bg