Кино: "Междузведни войни: Последните джедаи"

Райън Джонсън е бил на четири години при излизането на първия филм. Пораствал с оригиналната трилогия. Но започнал да се занимава с кино заради "Ани Хол" на Уди Алън. Удивила го свободата да разказваш по свои правила. Написал и режисирал дебюта си Brick (пакетиран като тухла наркотик) с почит към Дашиъл Хамет и старите "ноар" филми. Специалната награда за оригинална визия в Сънданс (2005) му отворила вратите на индустрията. С "Тарикатите Блум" (2009) и "Looper: Убиец във времето" (2012) показал, че старите жанрове понасят нови идеи. Вторият филм върнал над 6 пъти вложените едва $30 млн. Тогава дошло предложението.Действието на Епизод VІІІ (Star Wars: The Last Jedi) трябвало да започне там, където свършва предишният - "Силата се пробужда" (2015). Младата Рей (Дейзи Ридли) подава свещения лазерен меч на последния от джедаите (да, Люк Скайуокър, да, Марк Хамил), оттеглил се монашески на самотен остров. Какво ще направи той с меча, ще поеме ли щафетата на надеждата? Ще се върне ли да помогне на Съпротивата, водена от принцесата генерал Лея (Кери Фишер), в неравната борба със задаващата се вселенска тоталитарна диктатура на Първия орден (First Order). Което е в едно изречение сюжетът на новия филм. Моментът е сюблимно сериозен за 40-годишната сага. И тук Джонсън решава да започне с неочаквана от никого шега. Ще я видите във филма, както ще направят още поне половината от ходещите на кино на планетата. Защото филмът си струва и сам по себе си, вън от статута на попкултурна религия на няколко поколения Досега само бащата на сагата Джордж Лукас е бил и единствен сценарист на епизодите. Гостуващите режисьори са били малко или повече технически реализатори на идеите му. В "Последните джедаи" Райън Джонсън е съавтор на Лукас. И вече са му дали да пише изцяло новата трилогия от Х до ХІІ вън от вселената на Лукас. В VІІІ режисьорът сценарист е "доставил" всичко за всеки, без да отстъпва от авторската си оригиналност.Космическите престрелки са с мащаб, геометрична красота и моменти на съспенс, изискващи трагични саможертви. Лазерните дуели са в ритъма на сърцата на биещите се, със задъхани близки планове и физически обясними поражения. Драмата е пълноценна, когато Кайло Рен/Бен Соло (Адам Драйвър) се отдалечава или приближава до Дарт Вейдър в себе си. И когато младата Рей (подобно на младия Люк) се пита кои са родителите ми, коя съм аз. И в отношенията на привличания и изкушавания между Рей и Рен, в които доброто и злото не са спуснати по законите на приказката, а са съзнателен избор.Това е и епизодът с най-много разреждащ хумор и се гледа с лекота въпреки 152-те си минути. И първият с важен персонаж с азиатски черти, чистачката с характер Роузи (Кели Мари Тран). Джонсън е включил с намигане нещата, които сам обича в сагата. Арту се събужда за кратко, за да напомни с холограма за Оби Уан и зова въздишка към него, когато си в беда. Явява се и Йода с благата си всезнаеща ирония, за да напомни, че не само Силата се предава, но и Слабостта и Загубата.