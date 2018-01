Кино: "Най-великият шоумен"

Оценка: 3 от 5

Когато през 2016 г. сравниха Доналд Тръмп с PT Barnum, за да го уязвят, бъдещият президент отговори, че има нужда и от малко Барнъм ("We need P.T. Barnum, a little bit").В Америка името на цирковия импресарио от средата на ХІХ век е нарицателно за превръщането на шоуто в бизнес. Не е задължително всичко да е истина – важното е да е атрактивно представено. Тръмп се възползва добре от примера на Барнъм. Сега това прави и Холивуд. Двигател на проекта (The Greatest Showman) е Хю Джакман, започнал на сцената като певец. Идеята е от 2009 г., през 2011 г. за режисьор е привлечен младият австралиец Майкъл Грейси, снимал преди само реклами, през 2013 г. Бендж Пасек и Джъстин Пол приемат да напишат песните. Пасек и Пол вземат "Оскар" за City of Stars в La La Land и "Фокс" вадят парите (84 млн. долара).Резултатът е красиво заснет и приятен за слушане мюзикъл в сантименталните и "извисяващи" традиции на MGM от 50-те и 60-те. Не очаквайте артистичната смелост на Баз Лурман и ангажирането на повече сетива и диапазон от чувства в "Мулен Руж". "Най-великият шоумен" е забавление за цялото семейство, от което излизаш усмихнат и припяващ натрапчивите парчета (танцувален поп и сантиментални балади).В рамките на една песен Финиъс Тейлър Барнъм пораства от син на беден шивач до безименен чиновник с една мечта – да продава на хората забавление. Хю Джакман го олицетворява с пълно (и вокално) раздаване, с редингот и цилиндър, водещ на шоуто (както беше Джоъл Грей в "Кабаре") на собствения си живот. Парите му трябват, за да даде урок на богатите, а на съпругата си от висшето общество (Мишел Уилямс) и двете дъщери – живота, който заслужават. Кредото му е, че човешкото във всякакви форми и размери (Брадатата жена, Момчето-куче, Генералът-палечко) е достойно за спектакъл. За който хората са готови да платят. Има и линия за просълзяване – богат наследник с артистични наклонности (Зак Ефрон) се влюбва в тъмнокожа акробатка на трапец (откритието Zendaya).