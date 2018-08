Кино: "Mamma Mia! Отново заедно"

Оценка: 3 и 1/2 от 5

Още от същото: "През вселената"

Срещу мрачностите в света – напоследък все по-реални, срещу всякакви лоши настроения – всеки ги има, продължението на мюзикъла (Mamma Mia! Here We Go Again) е два часа забрава и безотговорен оптимизъм, радост за сетивата. Точно преди 10 години първият филм стана зрителски феномен с $610 млн. световен бокс въпреки несъвършенствата си . Беше дело на три талантливи дами без опит в киното - Джуди Креймър (продуцент), Филида Лойд (режисьор и хореограф), Катрин Джонсън (либрето), и една неочаквано всеотдайна в пеенето Мерил Стрийп. Сега позицията е запазила само Креймър, Стрийп се явява само с една песен, колкото да предаде щафетата.Кормилото е в по-сигурни кинематографични ръце. Сред сценаристите е Ричард Къртис, който сам е жанр в модерната романтична комедия ("Четири сватби и едно погребение"). Режисира Оливър (Ол) Паркър, бивш актьор и стендъп комедиант, с адаптации на Шекспир ("Отело" с Лорънс Фишбърн ) и Оскар Уайлд зад гърба, зад камерата е операторът на Уес Андерсън, Робър Йоман. Има незабравими единични реплики, които дълго ще се носят, героите са получили контекст и биография, без да се нарушава лекотата на жанра. Музикалните номера са във филмов, не театрален ритъм, с пулса и настроението на вечните песни.Историята на "гръцкото" бягство на Дона (Стрийп) продължава паралелно в миналото и днес. През 1979 г. тя (Лили Джеймс от Baby Driver) завършва "Оксфорд" с изпълнение на When I Kissed the Teacher, сред слисаните професори е и Бьорн Улвеус. С Waterloo в парижко кафене (и Бени Андершон на пианото) слага край на сериозния живот. През три (и музикални) акта с трима чаровни мъже (които ще пораснат до Фърт, Скарсгард и Броснан) и едно незабравимо изпълнение на Andante, Andante отлита към свободата и романтиката.В сегашно време дъщеря й (Аманда Сейфрид) е превърнала таверната в хотел и е пораснала до майка с едно покъртващо изпълнение на My Love, My Life (в дует със самата Стрийп). За пълно разтапяне на поп носталгиците от Вегас с хеликоптер каца самата Шер, пее на ухо Fernando на Анди Гарсия. Той просто така се казва във филма. А ние казваме Thank You For The Music...