Кино: "Бохемска рапсодия"

Най-добрият рок филм от години. Публиката не си тръгва на финалните надписи, за да чуе още малко Queen от славните им години. Bohemian Rhapsody е с ефекта на песента, дала заглавието му. Грандиозен, спектаклов, шеговит и игрив, но и с истински тъжни моменти. И над всичко – светъл, опрощаващ рок. С изпълнител в центъра – Рами Малек като Фреди Меркюри, който озарява всеки кадър. И ще остане с тази роля, както Том Хълси остана завинаги Моцарт от "Амадеус".Чу се, че били спестени тъмните страни от драмата на Фреди, свързани с двойствената му сексуална ориентация. Но това щеше да е друг филм. Сега публиката получава това, което трябва да знае, за да продължава да слуша вечните парчета и след превъртането на поколенията. Официалната биография на Queen, с Брайън Мей и Роджър Тейлър, контролиращи всеки аспект на продукцията. Започната от един (Брайън Сингър) и довършена от друг (Декстър Флечър) режисьор, но винаги в талантливи ръце.По началните два стиха на "Бохемска рапсодия" (Is this the real life? / Is this just fantasy?) е запечатана легендата, не толкова реалността. Драматизирани са високите моменти на Меркюри с "Куин" от запознанството им през 1970 г. до изпълнението на концерта Live Aid на "Уембли" през 1985 г., признато за връх в историята на рока. В саундтрака са оригиналните парчета, миксирани на места с гласа на Малек.В съвършена мимикрия по запазените концертни видеа са актьорите Гуилъм Лий (Мей), Бен Харди (Тейлър) и Джозеф Мацело (Джон Дийкън). Гледаме как талантът с мисия е разрушителен за несъвършената му човешка обвивка, но пък праща публиката в небесата. Ако "грехът" на филма е директност в изтръгването на чувства у зрителя, това е сладък грях, заради който сме по концертите и в киносалоните. Директни бяха/са и парчетата на Queen (Who Wants To Live Forever). Разтърсващи (We Will Rock You), трогващи (Somebody To Love), шампионски (We Are The Champions).