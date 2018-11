Есенният филмов маратон

Прегледът тази година е с амбиции да наложи заглавия, за които тепърва ще се говори. Новото е интелигентната рекламна кампания, включваща клип с авторска анимация; присъединяването на ново клубно пространство за пресконференции към Зала 1; модернизирането на кабината на кино "Люмиер". Събитието (15 – 29 ноември) е с център НДК за 32-ри път, програмата с 55 непоказвани заглавия е в интернет ( www.kinomania.bg ). Селекцията е на професионалисти с киноманска жилка (Владимир Трифонов) и лични впечатления от важните европейски фестивали.По скалата на личното ми любопитство започвам с "Живот нависоко" (High Life) на френската визионерка Клер Дени, отвоювала своя стилова ниша. Амплоато й е "хуманизиране" на комерсиални жанрове, в случая е избрала фантастика, трилър и еротика. Група човешки същества на ръба на "черна дупка" в Космоса. Жулиет Бинош като корабния лекар, експериментиращ с базисните им чувства, Робърт Патинсън в най-сериозната си роля досега. Въпросът е какво ни прави хора. Отговорът включва и думата оргазъм.На Уилям Дефо му отива да е гений по границите на лудостта, ролята му във "Ван Гог: Пред портите на вечността" (At Eternity‘s Gate) е от Оскаров порядък, вече му спечели актьорския приз във Венеция. Режисира Джулиан Шнабел ("Скафандърът и пеперудата"), сред сценаристите е Жан-Клод Кариер. Фокусът са последните кризисни години на художника, разрушителното му приятелство с Гоген (Оскар Айзък). Лесното общуване със светлината, цветовете и обектите, трудното с хората.Лебедовата песен на Робърт Редфорд "Старецът и оръжието" (The Old Man & the Gun) е задължителен за верните на харизмата и мита му. Прототип е Форест Такър, най-възрастният беглец от "Сан Куентин", сериен банков обирджия с кариера в шест десетилетия, чаровник със стил. Сиси Спейсик е неподозиращата жена до него, Кейси Афлек е детективът по петите му, който истински му симпатизира. Авторски филм на визуалиста Дейвид Лоури (A Gost Story), вдъхновен от документална статия в сп. "Нюйоркър".Външна заплаха, вътрешна рана и мистерията помежду им. Иранецът Асгар Фархади влиза в темата си от "Раздяла" ("Оскар" 2012 за чуждоезичен филм) в случващия се в днешна Испания "Всички знаят" (Everybody Knows). Пенелопе Крус се връща заради роднинска сватба с новия си аржентински съпруг и подрастващата си дъщеря в градчето, където "всички знаят" за голямата й местна любов (Хавиер Бардем). Дъщерята изчезва. Отвличане или инсценировка? Въпросите на Фархади пак са отвъд мелодрамата и разследването, става дума за човешката крехкост пред времето и съдбата.Има няколко филма със съвременен политически нерв. Паоло Сорентино и любимият му от "Великата красота" актьор Тони Сорвило оживяват "човека" Силвио Берлускони в лиричната сатира "Те" (Loro). Бившият премиер е допуснал продукцията във вилите си в Милано и Сардиния, има възстановки на прочутите бунга-бунга партита. Според Сорентино филмът му не издава политически присъди, а е за "слабостите на един възрастен мъж" и Берлускони като "носител на италианското".Класикът на тъмнокожото американско кино Спайк Лий ще бъде представен с BlackKklansman (Награда на журито на тазгодишния Кан и на публиката в Локарно.). История от началото на 70-те за тъмнокож полицай, внедрил се в клан, изповядващ "бяло превъзходство", заместван на сбирките им от негов колега (Адам Драйвър). Абсурден хумор и алюзии с днешна Америка на Тръмп. Неин документален разрез прави Майкъл Мур във "Фаренхайт 11/9" (Тръмп беше избран на 9 ноември преди две години). Мур е добавил и други зловещи примери за успяла демагогия. Изводът му е, че американската демокрация е в опасност. Трибуна на лидер от обратния духовен полюс дава Вим Вендерс в "Папа Франциск: Човек на думата си" (A Man of His Words). Документалният портрет събира серия интервюта с действащия папа, стопил консерватизма на институцията си с близост до хората и проблемите им. С неслизаща от лицето усмивка го чуваме да казва в трейлъра, че тя е "цветето на сърцето".Повече чувства и по-малко политика има в представителната подборка от 9 нови френски филма, оформящи минифестивал. От него избираме "Верен мъж" (L'Homme fidele) на актьора-режисьор Луи Гарел, направен в духа на 60-те и "новата вълна". Филмът пример е бил "Откраднати целувки" на Трюфо, тежест в сценария дава отново Кариер. Сред жените, които Гарел среща на екрана, е и символът Летисия Каста. С любовта на средна възраст се занимава "Глория Бел" на актуалния чилиец Себастиан Лелио (тазгодишният чуждестранен "Оскар" за "Фантастична жена"). В случая е направил англоезичен римейк (казват, кадър по кадър) на чилийския си филм "Глория" отпреди пет години. "Поръчката" дошла от изпълнителката на главната роля Джулиан Мур.Цветето в тазгодишната киноманска селекция е музикално-анимационната класика "Жълтата подводница" (Yellow Submarine), в която пеят рисуваните "Бийтълс". Четири нови български игрални филма ще имат първи тест пред софийска публика. Три от тях са на утвърдени автори – Петър Попзлатев ("Времето е наше"), Костадин Бонев ("Далеч от брега"), Киран Коларов ("Мълчането на сестра ми"). Четвъртият ("Смарт Коледа") е фантастична приказка, обещаващ дебют на Мария Веселинова.