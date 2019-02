Кино: Serenity

+ + + от 5

Българското заглавие "Фатално затишие" е по-близо до състоянието на януарския киноафиш, отколкото до самия филм. Serenity е името на риболовната яхта на главния герой (Матю Макконъхи), убежището му на покой и спасение от неща в миналото. Той е морски капитан със заниманието на Хари Морган от "Да имаш и да нямаш" на Хемингуей – разхожда богати туристи, за да си позволи после няколко чаши ром в крайбрежния бар. Обсебен е от улавянето на голяма риба, която постоянно сънува. Носи травмиращо минало от мисия в Ирак, от което не всичко си спомня, най-вече как е попаднал на острова.Има романс с жена без възраст (Даян Лейн) и тъмнокож помощник (Джимон Хонсу) за единствен приятел. На острова дните странно си приличат, всеки знае всичко за всекиго. Явява се фигура на чиновник с костюм като от картина на Магрит и нещата стават сюрреалистични. После и бившата жена на капитана, фатално красива (Ан Хатауей) и със съдбовна молба. Двамата имат 13-годишен син, докато е бил на война, тя се събрала с милионер, оказал се впиянчен садист (Джейсън Кларк). Довела го е на риболов, но фактически да го убие. Моли капитана да го свърши ако не заради старата им любов, то за едни десет милиона долара.Филмът е с обрат (като в "Шоуто на Труман" или "Шесто чувство"), поставящ под въпрос реалността на всичко, което сме гледали до момента. Той е жанрово работещ, макар на илюстративно ниво. Внася живец и екзистенциални мотиви в иначе уморените жанрови семпли на ноара. Изскачат въпроси като какво е човекът и накъде отива, "сън на сянка ли е" или пионка на съдбата. Но авторът Стивън Найт бърза да ги удави в преднамерена красивост на кадрите. Найт е британски сценарист с кариера в ВВС и номинация за "Оскар" (Dirty Pretty Things, 2004), един от тримата създатели на оригинала на формата "Стани богат", Who Wants to Be a Millionaire?