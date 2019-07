Тарантино и другите

Илюстрация Кадър от "Имало едно време в...Холивуд"

От летните филми се иска да са бързо разпознаваеми и да не предполагат особени интелектуални усилия. Такава поне е нагласата на разпространителите. Репертоарът за юли и август не надскача очакванията, но крие няколко добри изненади. Които поддържат киноманската вяра, че за доброто кино няма лоши сезони.Варират между романтика и екшън. През целия сезон ще се гледа завареният в афиша А ДАНО, АМА НАДАЛИ (въпреки несръчния му превод от Long Shot). Шарлийз Терон е блестяща като държавен секретар на САЩ и кандидат за президент (ето тук може да се приложи българското заглавие на филма). По неизвестни причини се влюбва в изпадналия журналист Сет Роугън. Недоразуменията следват.(Yesterday) Дани Бойл е в нова светлина, работи по сценарий на романтичния комедиограф Ричард Къртис ("Наистина любов"). Певец от средна ръка (индийският актьор Химеш Пател) е ударен от автобус и се събужда в свят, в който никой не си спомня "Бийтълс". Започва да лансира песните им като свои, сблъсква се с неудобствата на славата.(Where’d You Go, Bernadette, от 9 август). Тук комедията е за възрастни, има мистерия и по-сериозни теми. Екранизиран е романът на Мария Семпъл (преведен на български, изд. "Ентусиаст"), стоял повече от година (2012) в бестселърния лист на в. "Ню Йорк Таймс". Бернадет (Кейт Бланшет) е архитект и майка, която мрази света и хората, изчезва внезапно; 15-годишната й дъщеря я издирва по следите в писмата и мейлите й."Момчета за пример" (Good Boys, от 16 август). Очертава се като отговора на "Зубрачките" от страна на продуцентите на "Суперяки" (между тях и Сет Роугън). Възрастовата граница е паднала до шести клас. Момченце (леко порасналият Джейкъб Тръмбли от "Стая" с Бри Ларсън) е поканено на парти с целуване, но не знае как се прави това. С приятелчетата си използва бащиния дрон, за да шпионира двойки. Намесват се полицията и съученичките му и нелепостите се трупат.Продължение на "Завръщане у дома" (2017) с Том Холанд като Питър Паркър. Разходка из по-светлата част на "вселената" на Marvel. Трейлърът върви с предупреждение - да се гледа само ако вече сте минали "Отмъстителите: Краят". Но може и да рискувате. Паркър е на ваканция в Европа, когато е призован за решителна битка с Мистерио (Джейк Джиленхол).(The Kitchen, от 16 август). От сериите Vertigo на DC Entertainment. Три кротки вдовици (Мелиса Маккарти, Тифани Хадиш и Елизабет Мос) поемат в ръцете си делата на ирландската мафия в нюйоркския квартал Hell’s Kitchen през 1978 г., след като съпрузите им са прибрани от ФБР. Насилието им се услажда.(Toy Story 4). Играчките си играят вече 24 години (по-дълго и от Хари Потър). Този път (казват) най-трогателно и смешно. Отново се занимават с предназначението си в света и смисъла от съществуването си. Съвсем като хората. До изпреварения от времето каубой Уди и астронавта без космос Баз сега застава Форки. Какво по-нещастно от това да си пластмасова вилица за еднократна употреба от заведение за бързо хранене.(The Liоn King, от 19 юли) "Кръговратът на живота" застигна и класическата анимация от 1994 г. Същият сценарий и диалог, същият мизансцен, но с истински (разбирай фотореалистични през CGI) животни. Режисьорът Джон Фавро пренася опита си от "Книга за джунглата" (2016). Поуката и музиката (Ханс Цимер) са старите. Елтън Джон, Бионсе и Тим Райс са работили над новото звучене на песните.(Once Upon a Time in Hollywood, от 16 август) Още се спори колко са продължили овациите на крака след края на прожекцията в Кан. Последните дни на стария Холивуд, началото на новите цинични времена. Леонардо ди Каприо е залязваща звезда от телевизионни уестърни (като такъв преди времето със Серджо Леоне е започнал и Клинт Истууд), Брад Пит е дубльорът му в каскадите. Свят на елегия и носталгия, но и на брутално насилие. Убита от дементните последователи на Чарлз Менсън е Шарън Тейт (Марго Роби), слънчевата бременна съпруга на Роман Полански. Звездата на едно невинно бъдеще, което никога няма да дойде.Списание Vice направо зачертаха филмите на лято 2019 като вторични и бледи и препоръчаха да се гледа телевизия. Ние се ограничаваме до две предложения, подходящи за свободата на мобилните екрани.Режисьорски дебют на актрисата Ейми Поулър. Между шеги и вино седем професионално свързани жени (актрисите са колежки на Поулър от сатиричното шоу Saturday Night Live, между тях и Тина Фей) опитват да запазят приятелството си по време на ваканция в Напа вали. Сериите са интелигентни и фриволни, точно за сезона. Нещо като "Сексът и градът", но без град.Музикален документ от Скорсезе, който знае как ("Последният валс", Shine a Light) интимната енергия на един рок концерт се пренася на екрана. Режисьорът се връща за втори път към Дилън след No Direction Home (2005), сега фокусът е легендарното турне на певеца нобелист от 1975-1976. Тогава Америка се готви за 200-годишнината си, но Дилън събира приятелите си от кафенетата на Гринич вилидж за тур до Монреал. Включени са интервюта и с Джоан Бейз, Джони Мичъл, Сам Шепърд, Алън Гинсбърг.