Кино: "Имало едно време в... Холивуд"

Оценка: 5 от 5

Киното има право да променя голямата история - защото киното, това са материализираните ни юношески фантазии. Тарантино го прави за втори път след "Гадни копилета" (2009), сега (Once Upon a Time in Hollywood) с повече лично отношение. Писал е текста пет години като роман, преди да го събере в сценарий. Пълната режисьорска версия, която все някога ще видим, била над четири часа. Филмът е за това, как новото заменя (или в случая убива) старото, без задължително да е по-добро.Във времето на стрийминга и CGI персонажите Тарантино е динозавър. Още снима на лента. Държи на словото, което оформя характерите и им влива живот. Вярва в киното като културен артефакт със своя митология, достойна за цитиране. Поп опаковката е за достъпност и смилаемост. Тук тя е в сочните детайли на епохата – от парчетата в саундтрака и колите (същият бял кадилак от "Глутница кучета", собственост на Майкъл Мадсън) до опаковките на консервите. Годината е 1969, преломна за Холивуд, Америка и света. Героите си отиват, с тях невинността и идеализмът, идват антигероите. Рик и Клиф са Буч и Сънданс, но не в жанра, а в живота. Ди Каприо и Пит са с магнитуда и пасването на Нюман и Редфорд. В идеята за адаптацията (или отказа от нея) Тарантино включва и себе си, не само харизматичните си герои.Рик на Ди Каприо е звезда от тв сериал (като "Търси се жив или мъртъв" със Стив Маккуин, 1958 - 1963), но вече го търсят само за злодей. Съмнява се дали е актьор, пие и заеква при вълнение. Клиф е постоянният му дубльор, шофьор и единствен приятел. Следваме ги през три дни от живота им в онази 1969. Явява се хитър продуцент, схванал момента (Ал Пачино), предлага на Рик роли в няколко "спагети" уестърна в Рим, за да спаси кариерата си. Новите съседи на Рик се казват Полански и Шарън Тейт (Марго Роби, светлият лъч във филма). Клиф качва на стоп сексапилна малка хипарка, тя го води в странна комуна, където всички говорят за някакъв Чарли.Новият филм на Тарантино е най-малко жанровият му. С по-малко действие и повече съзерцание и атмосфера. С време за шляене зад кулисите на оня митичен Холивуд, захранил и опусите на Серджо Леоне, и собствените "вариации по тема" на Куентин. Носталгията (мярва се дори истинската статуетка – реквизит от "Малтийският сокол") е противопоставена на нихилизма на нахлуващото ново време - с цигарите, топени в LSD, за 50 цента, с рушенето на авторитетите и безпричинното насилие.Какъв е отговорът на мечтателите с юношеска закваска, живеещи в свой филмов свят, с които се идентифицира Тарантино? Той е взет от приказките, както подсказва и заглавието – да победим злото в живота с филмови средства. Да изгорим Хитлер и Третия райх в запалената от прожекциониста на киното нитратна лента, както беше в "Гадни копилета". Тук Рик пази една действаща огнехвъргачка от стар свой военен филм, която ще потрябва. Клиф има юмруците (влезли в действие срещу самия Брус Лий в бравурна сцена) и непукизма си. Преди да дойде неизбежното, ще сме видели Леонардо ди Каприо във висше актьорско саморазголване, подсказващо, че самото актьорство е един ежедневен уестърн, в който следващият изстрел може да бъде забравата. Но това, което ше сънуваме, е грейналата Шарън Тейт пред собствения прощален афиш. Звучи California Dreamin', но като блус.