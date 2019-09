Кино: "Код: Ангелът"

Оценка: 2½ от 5

И сам воинът е армия. Това е принципът на Angel Has Fallen, продължение на Olympus Has Fallen (2013) и London Has Fallen (2016), спечелили съответно $170 млн. и $206 млн. на фирмата майка (Millennium Media) на сегашните собственици на българския киноцентър в Бояна. От втората част на финалните надписи разбираме, че над 200 българи са имали шанс за професионална реализация и поминък покрай "Код: Ангелът". Което е добро. Филмът е сниман основно в България, малко в Лондон (за Вашингтон) и езеро в Западна Вирджиния за началната батална сцена. Шумен стрелбарски екшън, адекватен на средните си претенции.Джерард Бътлър пълни със строг поглед и диалози от по едно изречение централната роля на ангела – пазител на американския президент (след Арън Екхарт – сега благият и мъдър Морган Фрийман). В предишните филми заплахата идваше от Северна Корея и пакистански търговец на оръжие, сега заговорът е вътрешен. Частна армия от наемници иска Америка във война, за да получи милиардни поръчки. Агентът на Бътлър има световъртеж и безсъние и е на хапчета (подобно на самия актьор преди няколко години), крие това от жена си (Пайпър Перабо) и от президента. Прави едно финално усилие, преди да върне значката, под дъжда от куршуми.Режисьорът е бивш каскадьор, телата се реят във въздуха. Ритъмът на боя е стегнат, в кулминацията и ръкопашен. Добри актьори в лагера на лошите поддържат емоцията в паузите на тишина. Дани Хюстън (син на Джон) е приятелят на агента от войнишките години, пожелал мегаломански света. Актьорът на Братя Коен Тим Блейк Нелсън ("О, братко, къде си") е пародийно жалък като вицепрезидента ястреб. В ролята на "блудния баща" 78-годишният Ник Нолти оживява тривиалната развръзка.