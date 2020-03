Голямото гледане 2

За по-добро настроение:



Master of None

Шоуто, създадено от стендъп комика от индийски произход Азис Ансари, е нещо като негова полуавтобиография, събираща собствените му житейски преживявания в Ню Йорк. Ансари е в ролята на Дев - актьор, който се бори да се идентифицира и реализира в личен и професионален план. Ненатрапчивата приятна комедия говори леко и забавно за важни теми и съвременният етикет през погледа на емигранта.



The Better Place

След поредица от странни случки и събития продавачката Елинор Шелстроп, изживяла морално компрометиран живот, се пренася в задгробния живот, но сгрешената й идентичност я поставя на "Доброто място" вместо на прилягащото й "Лошо". Новото й битие е организирано от архитекта Майкъл (Тед Дансън от "Бар Наздраве") и протича в обрати и разкрития. Сериалът е направен с ведро чувство за хумор, а екзистенциалните теми и тези от съвременната култура се преплитат наравно.



After Life

Рики Джървейз, който остана завинаги в сърцата ни с речта си от тазгодишните "Златни глобуси", е в главната роля в тази черна комедия. Героят му Тони губи своята съпруга и животът му се преобръща - в началото обмисля самоубийство, но решава да живее достатъчно дълго, за да накаже света за смъртта на жена си, като казва и прави каквото си поиска.



The Kominsky Method

Зад сериала стои създателят на "Двама мъже и половина", "Дарма и Грег", "Теория за големия взрив" и други, което е гаранция, че ще гледате качествен ситком. Като добавим, че в главните роли са Майкъл Дъглас, отличен с ролята на Санди Комински и като най-добър актьор в комедиен сериал със "Златен глобус", и номинираният Алън Аркин, получаваме като резултат един от най-добрите комедийни сериали за последните години.



Sex Education

Остроумна британска комедийна драма, таргетираща тийнейджъри, но добър избор и за възрастните. Забавно и оригинално поднася отговори на наглед трудни въпроси - сложните отношения в училище, секса и информираността по интимни въпроси, пречупени през погледа на срамежливия Отис и неговата разкрепостена майка сексоложка (Джилиън Андерсън, или агент Скъли от "Досиетата Х").



The Marvelous Mrs. Maisel

Действието се развива през 50-те години на миналия век в Ню Йорк. След разпада на брака си главната героиня се посвещава на кариера в стендъп комедията - оказва се, че носи неподозиран талант да разсмива публиката. Остроумен, динамичен и засягащ теми от сексисткото общество по онова време сериал - предразсъдъци, ролята на жената и домакинството, възможността й за професионална реализация и др.