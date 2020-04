Кино: "Балада за Бъстър Скръгс"

Оценка: 4 от 5

После е Том Уейтс като стар златотърсач, открил златната жила в девствен кът, но и срещнал алчността. Тук човекът е натрапник в природата - преди и след него тя е в хармония. Предпоследният разказ е малък трогващ филм, чистите чувства (Зоуи Казан) срещат благородството (Бил Хек). Финалът е метафизичен, в "дилижанса на смъртта" разговарят трапер, пуританка, циник и ловец на глави (Брендан Глийсън). Темата е "покерът на живота". Изводът - всеки трябва сам да изиграе раздадените му карти.

Докато светът е на пауза и всеки ден е един и същ, потъването в интересна и майсторски разказана история е разтуха и спасение. В The Ballad of Buster Scruggs, правен за Netflix, историите са цели шест. С различни актьори и в различна тоналност - от светла пародия, кървава драма и носталгичен романс до медитация за смисъла. Шест миниуестърна, шест случки от живота, уж от прерийното и индианско време, но с днешен морал и валидност. Последният засега филм на Братя Коен в тандем. В следващия, екранизация по Шекспир (The Tragedy of Macbeth), Итън ще работи сам. Братята са изпипали "Баладата" като творчески завет, дестилат от любимите им теми и ситуации, с онзи диалог през черен хумор.Антологията започва със Скръгс от заглавието, в митологично-ироничния ключ на "О, братко, къде си?", с емблематичния актьор от там Тим Блейк Нелсън. Суетен "пеещ каубой" (като Лимонадения Джо), в честен разговор само с коня си, към хората с витиевата театрална реч. Но и най-бързият стрелец и търсен убиец с прякор Мизантропа. Моралът тук е, че всеки си намира майстора - в случая откъм хоризонта се задава друг каубой с хармоника и в черно.Продължаваме все още с хумор, Джеймс Франко е обирджия с лош късмет, прицелен в банка сред нищото. Случва на патил чиновник с библейски гняв и собствени методи за защита. Следват сцени с индианци и бесилки (два пъти), гегове в лицето на смъртта и паметни реплики с въже на врата. Дълбочините идват с третата притча, тя е за мъката на артиста и отсъстващата милост. Лиъм Нийсън е прагматичен мениджър на пътуващ театър с един актьор (Хари Мелинг) без ръце и крака, но леещ най-красивите думи на света (Шели, Шекспир). За него няма пазар и бъдеще в нашия свят.