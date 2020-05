Илюстрация Обложката на дебютния албум Tidal

Илюстрация Fetch The Bolt Cutters

Фиона Епъл е свободна. Не че се е отървала от всичките си демони - тъкмо напротив, живее в хармония с тях и, както винаги, излиза от къщата си предимно за да разходи кучетата. Това прави и Fetch the Bolt Cutters чудесен албум за времена на изолация, тревожност и разтърсващи света събития.Епъл го пусна съвсем ненадейно, няколко седмици след като обяви, че е готов. А и това направи по неочакван начин: с видео, публикувано във фен акаунта Fiona Apple Rocks в Tumblr, на което говори с жестомимичен език. По-късно в друго видео тя прошепна: "Да го пусна ли скоро? Ама наистина скоро? Май ще го направя", и го направи въпреки желанията на лейбъла си, настоявал албумът да бъде отложен за октомври. Това се оказа правилен ход - консенсусът сред критиците е, че Fetch the Bolt Cutters е най-доброто, което някога е записвала, и пасва чудесно на безпрецедентната криза, обхванала света.Да си почитател на Фиона Епъл винаги е изисквало голямо търпение. Тя работи по албумите си бавно и за двадесетгодишната си кариера е издала едва пет, последният - през 2012 г. Епъл изгрява съвсем млада и бързо спечелената слава с първия ѝ албум Tidal я хвърли право в месомелачката на музикалната индустрия и медиите. Психически проблеми, домашно насилие, проблеми с пристрастявания - минала е и през това.И във Fetch the Bolt Cutters щедро споделя научените уроци.Албумът е записан в дома ѝ, понякога буквално, докато тя и групата се разхождат и просто създават шумове. Всъщност отправната точка е желанието на Епъл да направи концептуален албум, посветен на дома ѝ.Групата са барабанистката Ейми Ейлийн Уд, басистът Себастиан Стайнбърг и китаристът Давид Гарса. Епъл е работила с тях и преди, но процесът този път е различен - те записват заедно "като организъм вместо като сглобка - като нещо естествено", казва Стайнбърг пред New Yorker. "Тропахме по стените и по пода, сякаш свирехме на къщата ѝ." "Тя искаше да започне от основите, а за нея ритъмът е основата, казва Гарса. Беше сякаш правим скулптура, не албум.""Изобщо не знаех как да редактирам записите и да ги направя по-кратки, така че всяка песен е просто една дълга сесия. Ако сбъркам, просто продължавах напред и оставях грешката да се впише", разказва Епъл пред NPR. Действително в On I Go се чува как тя ругае по време на запис, задето е сбъркала ритъма. Има ги и кучетата ѝ, пляскания с ръце, ехо, шепоти. Уклонът на Епъл към ползване на перкусии се усети още в The Idler Wheel и особено в песента Hot Knife, но тук е доведен до крайност. Същото важи и за пеенето ѝ - на моменти тя почти рапира.Текстовете ѝ са оголени от поетиката, в която е толкова добра. Ако в Every Single Night пееше "Ребрата са черупка, сърцето - жълтък, сготвих ядене, което да ни приседне" (The rib is the shell and the heart is the yolk and / I just made a meal for us both to choke on), тук просто предупреждава "Ритай ме под масата колкото си искаш, няма да млъкна" (Kick me under the table all you want / I won't shut up). И наистина не мълчи.Fetch the Bolt Cutters е едновременно ужасно личен и силно политически. В него Епъл ни среща с бивши любовници и новите им приятелки, споменава как е била изнасилена като малка, очертава борбата си с депресията и сблъсъците с общественото мнение, което ѝ беше лепнало етикета "трудна"още докато беше тийнейджърка.Но личното е само отправна точка за това как се преодоляват тези сътресения. Покрай бившите любовници тя говори за домашно насилие (в Newspapers). За това как изглежда депресията - като тежък балон, който страдащите от нея носят навсякъде (в Heavy Balloon). За това колко е трудно на обществото да повярва на жертвите на сексуално насилие - а и те самите да признаят (в For Her). "Странно е да кажеш "Ти ме изнасили" в песен - но има хора, които трябва да го кажат на глас, за да осъзнаят какво им се е случило. Надявам се, че ще има жени и мъже, които ще могат да изпеят с мен този ред и той да каже истината вместо тях", казва тя пред Vulture.Заглавието на едноименната песен - Fetch the Bolt Cutters - идва от сцена в британския сериал The Fall. В нея Джилиан Андерсън, която играе детектив, казва "Дайте ми арматурните ножици", за да освободи отвлечено и изтезавано момиче. "Става въпрос за това да избягаш от затвора, в който си си позволила да живееш. Независимо дали ти си го построила, или са го издигнали около теб и си го приела. Посланието на целия запис е: "Грабвай шибаните арматурни ножици и излез от ситуацията, каквото и да не ѝ харесваш", казва Епъл пред Vulture.Албумът излезе на 17 април от Epic и е наличен в стрийминг платформите.