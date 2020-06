Кино: "Половината от всичко"

+ + + + от 5



Журито на нюйоркския фестивал "Трайбека" реши да раздаде наградите си въпреки физическото отлагане на събитието в средата на март. Главният приз на основателите Джейн Розентал и Робърт де Ниро (The Founders Award for Best Narrative Feature) взе комедийната драма The Half of It. Особен любовен триъгълник в последния клас на гимназията в тихо градче в американския Северозапад, с интелигентност и витална ирония, без подценяване на младите герои в духовен план. От май е в Netflix.

Втори филм за режисьорката с тайвански корени Алис Ву, с кариера на компютърен инженер в "Майкрософт". Започва с цитат от Платон ("Любовта е другото име на стремежа към цялостност"), следващите глави са маркирани с думи на Сартър, Камю, Оскар Уайлд. Литературният уклон е заради заниманията на централната героиня Ели Чу (Леа Луис), гласът й ни води зад кадър. Различна и аутсайдер, не толкова защото е китайка и харесва момичета, а защото е недостижимо най-умната в класа. Срещу $10-20 пише есетата на съучениците си по споменатите автори, с тях плаща сметките вкъщи. Там китайският й баща, тъжен вдовец, учи английски от класически филми ("Казабланка", "Филаделфийска история").