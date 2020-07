Кино: "Другата страна на вятъра"

Оценка: 5 от 5



Още от същото: They'll Love Me When I'm Dead (док., Netflix).

Този филм (The Other Side of the Wind) е за киномани и изкушени. Netflix платиха довършването му 33 години след смъртта на Уелс и през 2018 г. го показаха във Венеция. Сега е най-престижното заглавие в колекцията им. Имало едно време в Холивуд, но не фикция, а с живите типажи, страсти, стилове. Добър гид към филма е книгата на Питър Бискинд "Волни ездачи, разярени бикове" (изд. Litus).

Това е опитът на Уелс за завръщане след 20 години изгнание от режисурата. Амбицията му е да покаже на младите (Денис Хопър е с роля и реплика във филма), че може да е по-модерен от тях, че тяхната "нова вълна" се съдържа в неговата, тласнала "Гражданинът Кейн". Избира автобиографичната сатира, действие в една дълга нощ (с далечни примери "Нощта" и "Сладък живот"), редува черно-бяло и цвят, 35 и 16 мм, илюзия за документалност. Годината е 1970, пряката реплика на снимащия се "филм във филма" е към "Забриски пойнт" на Антониони, с психеделичния му монтаж и изгубените хипи илюзии - момче търси момиче сред природните елементи (вятърът от заглавието), а сексът е начало на отчуждението.