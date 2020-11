Книга: "Душата на октопода" на Сай Монтгомъри

Сай Монтгомъри получава Националната награда на САЩ за научна литература през 2015 г. Корицата на българското издание е по-красива от оригинала на английски език, което рядко се случва, но с художничка като Люба Халева не е изненада. Част от останалите постижения на Монтгомъри са книгите й Birdology за птиците, Journey of the Pink Dolphins, Walking with the Great Apes и др. А ако след прочитането на "Душата на октопода" сте толкова впечатлени, че не искате да се разделяте с океана и неговите обитатели, през септември в Netflix излезе красивият документален филм My Octopus Teacher.

Автор: Сай Монтгомъри. Издателство: "Жанет 45". Превод от английски: Елмира Великова. Цена: 20 лв.