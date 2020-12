Кино: "Процесът срещу Чикаго 7"

+ + + + от 5



Протести заливат улиците, полицията отговаря с бруталност. Ежедневие по света, това лято и у нас. The Trial of the Chicago 7 (по Netflix) е за подобни събития отпреди 50 години и с трептяща актуалност днес. Уроците продължават да се учат.

През лятото на 2006 г. Спилбърг кани Соркин у дома си, той вече е написал A Few Good Men, филм с кулминация в съдебна зала. Поръчва му сценарий за процеса срещу седмина активисти срещу войната във Виетнам и водача на "Черните пантери", държал вниманието на Америка пет месеца през 1969 г. Процесът е скалъпен от новата администрация на Никсън за назидание срещу бунтарите на 60-те. На следващата година Соркин е готов, но стачката на сценаристите осуетява проекта. Още тогава Спилбърг е избрал Саша Барън Коен за ролята на хипарския водач Аби Хофман, идеолог на Flower Power.