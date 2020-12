Кино: "Нека говорят"

+ + + + от 5



Let Them All Talk (премиера по HBO) е за сюжетите на живота и чудото на тяхното преплитане. Най-емоционално топлият филм на експериментатора Содърбърг, самият той е зад камерата и монтажа. Случва се през есента на 2019 г., преди заразата. Мерил Стрийп в близък план обещава, че ще бъдат търсени "думите, които пренасят на място отвъд думите".