(Не)написаната история на червения глад

Едно от често цитираните описания за това до какви крайности е стигнала мизерията идва от книгата The Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin на историка Тимъти Снайдър: "Оцеляването е било колкото морално, толкова и физическо предизвикателство. Лекарка пише до приятел през юни 1933 г., че все още не се е превърнала в канибал, "но не съм сигурна дали няма да стана, докато това писмо стигне до теб". Добрите хора загиват първи. Тези, които не са крадели и не са проституирали, загиват. Тези, които са поделяли храната си с други, загиват. Тези, които са отказвали да ядат от труповете, загиват. Родителите, които са се въздържали от канибализъм, загиват преди децата си."

С германската окупация на териториите през 1941 г., нова вълна на изземване на пшеница и забрана за внос на храна към превзетите територии историята се повтаря, но за по-кратък период от време и с по-малко жертви.

Кадър от Harvest of Despair Преглед на оригинала

В популярната култура темата плахо си проправя път повече от половин век по-късно, най-вече покрай режисьори със славянски корен, които работят на Запад. Повтаряща се ситуация в описаните от книгата събития е реакцията на имигрантските украински общности - почти винаги трамплин към пренасянето на темите в по-международен контекст. Първият документален филм, Harvest of Despair, излиза през 1984 г. Украински игрален филм, Famine-33, излиза през 1991 г., но за първи път събитията са екранизирани на английски едва през 2017 г. с лошо приетия Bitter Harvest (2017). Две години по-късно се появява значително по-успешния "Мистър Джоунс" на Агнешка Холанд, филм за британския журналист Гарет Джоунс, един от първите, които успяват сами да видят реалността.