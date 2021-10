"Американска криминална история" се завръща по FOX с трети сезон

Моника Люински лично допринася за пресъздаването на събитията в ролята си на продуцент на поредицата.

"Импийчмънт: Американска криминална история" е с изпълнителни продуценти Райън Мърфи, Нина Джейкъбсън, Брад Симпсън, Алексис Мартин Удал, Сара Бържес, Сара Полсън, Браф Фалчък, Скот Алекзандър, Лари Каразюски и Майкъл Ъпендал. Продукцията е продуцирана от 20th Television и FX Productions и е базирана на бестселъра на Джефри Тобин "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President".

Наградите

"Американска криминална история" е една от най-успешните телевизионни лимитирани поредици. Първият ѝ сезон - "Народът срещу О Джей Симпсън: Американска криминална история", има 22 номинации за ЕМИ, от които е отличен с девет. Получава признание и на наградите "Златен глобус" и БАФТА наред с други.