Кино: "Бенедета"

Оценка: + + + и ½ от 5



Още от същото: "Майка Йоана от ангелите"

Benedetta е най-гледаното заглавие на "Синелибри" в платформата, където са качени филми от неговия афиш, три седмици след началото на феста. Бароково красив, витален и със силно съвременно намигване. Пол Верховен (1938) е във формата от най-силните си години ("Зов за завръщане", "Първичен инстинкт"), с инерцията на френскоезичния Elle (2016) с Изабел Юпер, взел "Златен глобус" и повдигнал полемика за границите на "съгласието" при изнасилване.

Сега мишената му е друго табу - пресичането на религия и еротика, на лицемерието на времето с вътрешната свобода. Стъпва върху документалната книга "Неприлични действия" (Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy) на професорката Джудит Браун, с подробни записки на действителен религиозен процес от ХVII век. Езикът отново е френски, зад камерата е Жана Лапоари, операторката на Франсоа Озон.