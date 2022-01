Кино: "Матрицата: Възкресения"

Изборът вече не е само в свободната воля на Нео (Киану Рийвс), той става Избрания само ако и Тринити (Кери-Ан Мос) реши това. Старият романс между двамата е запазен и с повече сантимент. Агент Смит (Джонатан Гроф) и Морфей (Абдул-Матин) са с нови актьорски лица. Външен на мита персонаж, млада хакерка със синя коса (Джесика Хенуик), движи и коментира ставащото, това е малката революция. Rage Against the Machine с "Wake Up" пак са в началото и края, но сега бунтът изглежда матрично (корпоративно) изчислен.