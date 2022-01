Кино: "Силата на кучето"

+ + + + от 5



Още от същото: "Планината Броукбек"

The Power of the Dog (в Netflix) вече е със "Златен глобус" в категорията за драма на годината. Психологически уестърн с модерен и еманципиран дух, преобръщащ жанра. Написан и режисиран от новозеландката Джейн Кампиън, визуален стилист с компактен идеен свят през гледната точка на жената. Мостовете и препратките към шедьовъра й "Пианото" са преки, макар действието да е в сърцето на Америка.

Заглавието е библейски цитат, визира силата, с която трябва да браним хората, които обичаме. Сюжетната рамка е от роман от 1967 г., авторът му Томас Савидж сам е израснал в ранчо и е поддържал скрита връзка с мъж през годините на брака си. Времето е около 1925 г., първите коли вече сменят конете в прериите и планините на Монтана (снимано е в девствената красота на Нова Зеландия).

Двама братя, различни като Каин и Авел, стопанисват ранчо в старите традиции. С груби каубои за помощници и животинските подробности в близък план. Големият брат (Бенедикт Къмбърбач), с лице, лъщящо от пот, жестокост в погледа, думите и действията, командва физическия труд. Той е "дивото" на Запада, мачо идеалът. Другият брат (Джеси Племънс), бавен на думи и мисли, понася постоянното "шишко" и подигравките му, движи бизнеса с костюм, дори когато язди. Той е спокойната сила на нахлуващата цивилизация, краят на старите времена.